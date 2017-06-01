«Почта России» создала подразделение для разработки и внедрения ИТ-решений

«Почта России» объявила о создании в структуре предприятия подразделения «Почтовые технологии», которое займется развитием инноваций и ИТ-решений внутри почтового оператора. Новая структура сконцентрируется на разработке цифровых продуктов и управлении логистическими сервисами, сообщили CNews в «Почте России».

Новое ИТ-подразделение возглавил заместитель генерального директора «Почты России» по ИТ и развитию новых продуктов Сергей Емельченков. В подразделении уже работают 140 человек, предполагается, что команда увеличится до 300 человек, которые будут заниматься разработкой бизнес-приложений и выводом на рынок цифровых услуг и продуктов.

«Почтовые технологии» займутся вопросами логистики, а именно планированием загрузки сети, управлением производством и транспортом, контролем эффективности и извлечением дополнительного дохода от логистической сети «Почты России». Специалисты этого подразделения также займутся объединением всех онлайн- и оффлайн-продуктов «Почты» в единую автоматизированную систему, которая к концу 2017 г. должна быть внедрена во всех почтовых отделениях.

«Мы ориентируемся не только на лидеров почтовой отрасли, но и на передовые практики ИТ-компаний в мире по скорости разработки, запуска и тиражирования продуктов, по гибкости реакции на изменяющиеся потребности клиентов, по компактности технологического цикла. Перевод продукта или сервиса в цифровой формат — необходимое условие сохранения лидерства для компаний, работающих с клиентами», — подчеркнул генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов.

В «Почте России» работают 350 тыс. сотрудников, в 42 тыс. отделений установлены более 160 тыс. компьютеров. Более половины отделений предприятия подключены к Единой автоматизированной системе отделений почтовой связи (ЕАС ОПС), которая разработана по принципу «единого окна» и заменяет более 15 различных программных продуктов, использовавшихся ранее. Средний возраст компьютеров не превышает полутора лет. Для более качественного обслуживания клиентов «Почта» усиливает технологичность и на «последней миле»: в прошлом году компания закупила 10 тыс. мобильно-кассовых терминалов для почтальонов, теперь они смогут принимать платежи у клиентов прямо на дому.

«Почта России» также собирает и использует большие массивы данных о клиентах, которые обрабатываются по технологии Big Data (больших данных). В центральную базу добавляется 4 млрд транзакций в год, а общий объем хранимой информации уже превысил 3,5 ПБ. Системы «Почты» работают более чем на 4 тыс. серверах.