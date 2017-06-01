«Норбит» представила омниканальную платформу SAP Hybris для оптимизации онлайн-бизнеса

«Норбит» (входит в группу компаний «Ланит») запустила новое направление – SAP Hybris. Омниканальная платформа предназначена для оптимизации онлайн-бизнеса, взаимодействия с клиентами за счет персонализации предложений, расширения возможностей развития продуктового каталога и исполнения онлайн-заказов.

Электронная коммерция (eСommerce), онлайн-продажи – тема, стремительно набирающая популярность. Сегодня SAP Hybris является одной из ведущих платформ для электронной коммерции (по версии Gartner Group и Forrester Research). Решение охватывает пять основных областей: коммерция, маркетинг, биллинг, продажи и обслуживание клиентов.

Платформа SAP Hybris включает передовые практики крупнейших поставщиков товаров и услуг, а также обладает необходимым функционалом для роста эффективности российских компаний в условиях жесткой конкуренции. Персонализированный подход, омниканальное взаимодействие и удобные инструменты коммуникации позволяют сохранять и повышать лояльность заказчиков.

Платформа заинтересует компании, которые стремятся оптимизировать онлайн-торговлю в b2b и b2c сегментах рынка за счет наращивания точек контакта и каналов общения. Решение обеспечивает целостное представление о клиентах и их предпочтениях, помогает компаниям управлять всеми аспектами обслуживания и формировать понимание потребностей целевой аудитории.

Внедрение SAP Hybris также решает задачу ценообразования, предоставляет возможность сделать актуальное предложение на основе истории взаимодействия с клиентом, с помощью сервиса консолидированного заказа - наладить работу с крупными партнерами, имеющими разветвленную филиальную структуру, и сэкономить ресурсы при оформлении заказа. Встроенные маркетинговые инструменты помогают планировать рекламные кампании и акции по принципу конструктора, а также использовать все возможности digital-маркетинга.

Масштабируемость платформы позволяет динамически наращивать вычислительную мощность для обработки увеличивающегося числа заказов, посещений и ассортимента. Важно отметить упрощенный процесс установки и интеграции с работающими у заказчика системами. Модульная структура решений позволяет расширить функциональность по мере роста потребностей заказчика. Поскольку все компоненты изначально разработаны для работы в комплексе, процесс перехода становится тем проще, чем больше продуктов SAP Hybris клиент решит использовать.

Юрий Востриков, коммерческий директор «Норбит», отметил: «Компании стали активнее инвестировать в создание новых каналов и форм взаимодействия с клиентами, в том числе, с помощью использования технологий. Этот тренд будет приоритетным. Каждый покупатель ожидает персонализированного подхода. Качественное общение с клиентами по всем каналам, доступность этих каналов в любое время и возможность анализировать предпочтения потребителей становятся основными конкурентными преимуществами любого бизнеса. Запуск нового направления SAP Hybris –своевременный и важный шаг для компании. Данное решение не только дополнило нашу продуктовую линейку SAP, но и расширило компетенции. Мы рады помочь клиентам становиться мультиканальными за счет внедрения новых бизнес-моделей».

Официальная презентация интернет-магазина Norbit Omni store by Hybris E-commerce и нового онлайн-ресурса «Норбит» состоялась в рамках крупнейшей выставки технологий, услуг, инноваций для электронной коммерции ECOM Expo 2017.