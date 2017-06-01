«Мечел» и «1С» расширяют сотрудничество в области ИТ

«Мечел» и «1С» в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение об установлении партнерских отношений в области информатизации для реализации стратегии импортозамещения зарубежного программного обеспечения в «Мечеле».

Новый уровень стратегического партнерства позволит повысить качество автоматизации процессов финансово-хозяйственной деятельности предприятий «Мечела» с использованием решений на базе российского программного обеспечения «1С» и будет способствовать замещению информационных систем, реализованных на базе зарубежного программного обеспечения.

«Мечел» является корпоративным центром принятия управленческих и инвестиционных решений Группы в горнодобывающей и металлургической областях. «Мечел» объединяет более 20 крупных промышленных предприятий: производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.

В рамках реализации стратегии импортозамещения зарубежного программного обеспечения в Группе «Мечел» была выбрана платформа «1С:Предприятие 8». В «Мечеле» уже успешно выполняется проект по переводу предприятий на единую систему бухгалтерского и налогового учета. Менее чем за один год на данную систему переведены более 30 компаний Группы.

Проектом предполагается создание единых отраслевых решений для каждого дивизиона «Мечела» на базе крупных предприятий, таких как «Южный Кузбасс» и Челябинский металлургический комбинат. Это позволит унифицировать и автоматизировать отраслевые процессы производственного, управленческого и регламентированного учёта.

Генеральное соглашение предполагает организацию эффективного взаимодействия и обмен опытом между специалистами «Мечела» и разработчиками ERP-решений «1С», оптимизировать затраты на их внедрение.

«"Мечел" поставил для себя важную задачу – перевести все российские предприятия Группы на единую платформу планирования, учёта и формирования отчётности, что позволит повысить эффективность планирования и контроля, в том числе сократить сроки подготовки финансовой отчетности как по российским стандартам, так и по международным. Для этих целей мы выбрали в партнеры компанию "1С", программные продукты которой позволят нам наилучшим образом повысить степень автоматизации, а также эффективно управлять изменениями из единого центра», – сказал финансовый директор «Мечела» Сергей Резонтов.

«Сотрудничество с ведущим в своей области холдингом, возможность обмена опытом со специалистами производственных и сервисных предприятий, входящих в Группу "Мечел", безусловно будет способствовать развитию в наших ERP-системах функциональности для отраслей непрерывного производства и добычи полезных ископаемых и позволит расширить сферу их применения», – отметил директор «1С» Борис Нуралиев.

В дальнейших планах «Мечела» перевод всех компаний Группы на единую систему управления персоналом и расчета заработной платы на базе «1С:ЗУП 3» для более чем 66 тысяч сотрудников. В рамках единой системы планируется автоматизировать до 1,5 тысяч рабочих мест.