«Лаборатория Касперского» и AVL займутся разработкой защиты для «умных» автомобилей

«Лаборатория Касперского» и компания AVL — разработчик технологий, применяемых в автомобильных двигателях — объединяют усилия в целях обеспечения кибербезопасности «умных» автомобильных систем нового поколения. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано 1 июня в Регенсбурге председателем совета директоров и генеральным директором AVL Гельмутом Листом (Helmut List) и директором по продажам «Лаборатории Касперского» Александром Моисеевым.

Как рассказали CNews в «Лаборатории Касперского», в рамках этого партнерства компании планируют работать над созданием программного решения, которое обеспечит безопасное соединение как самого автомобиля, так и его компонентов с внешней облачной или сетевой инфраструктурой и исключит возможность несанкционированного вмешательства в эти процессы. Помимо этого, «Лаборатория Касперского» и AVL предложат способы интеграции передовых технологий и методов киберзащиты во встраиваемые автомобильные системы, а также разработают набор тренингов и образовательных программ по безопасности современных автомобилей.

Одним из главных результатов сотрудничества станет создание гибкой ИТ-платформы, которая позволит автопроизводителям внедрять в машины модуль безопасного соединения (Secure Communication Unit/SCU), используя программные и аппаратные компоненты, предусмотренные технологией производства. Такое комплексное решение не только даст автомобильной индустрии необходимые технологии защиты, но также поможет разработать новые концепции отражения киберугроз — в итоге все это позволит продумывать безопасность автомобилей еще на стадии их проектирования и производства. Прототип нового SCU-решения «Лаборатория Касперского» и AVL планируют представить уже в сентябре текущего года.

«Эксперты “Лаборатории Касперского” уже давно изучают уязвимости умных автомобилей и исследуют все многообразие киберугроз, представляющих опасность для автоиндустрии и автовладельцев. Мы уверены, что объединение усилий и знаний секьюрити-экспертов и автопроизводителей — единственный действенный способ обеспечить безопасность экосистемы умных машин. Наше партнерство с AVL — важный шаг в этом направлении, который поможет разработать новые методы и технологии защиты всех соединений автомобиля как с внутренней, так и с внешней инфраструктурой», — прокомментировал событие Александр Моисеев, директор по продажам «Лаборатории Касперского».

«AVL уделяет большое внимание безопасности и надежности каналов коммуникации между автомобилем и окружающей его инфраструктурой. Наше сотрудничество с “Лабораторией Касперского” поможет нам реализовать комплексный подход к обеспечению защиты автомобильных систем и стать одним из ведущих партнеров в области транспортной безопасности», — пояснил Георг Шваб (Georg Schwab), управляющий директор компании AVL.