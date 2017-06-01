«Инфосистемы Джет» построили для «ТКБ Инвестмент Партнерс» катастрофоустойчивый файловый сервис на базе SDS

Управляющая компания «ТКБ Инвестмент Партнерс» и компания «Инфосистемы Джет» запустили в эксплуатацию отказо- и катастроофоустойчивый файловый кластер на базе программно-конфигурируемой СХД (Software-Defined Storage, SDS) HPE StoreVirtual VSA. Применение SDS позволило выполнить внедрение менее чем за 1 месяц и сэкономить бюджет проекта. Благодаря модернизации время восстановления файлового сервиса в случае сбоя сократилось с 15 минут до 30 секунд, сообщили CNews в «Инфосистемах Джет».

Программно-конфигурируемая кластерная система заменила собой устаревшее решение, которое уже не справлялось с существующим объемом задач. Для ее построения использовались виртуальная СХД HPE StoreVirtual VSA, OC Microsoft Windows Server и система резервного копирования Veritas Backup Exec.

Файловый кластер охватывает две площадки «ТКБ Инвестмент Партнерс», расположенные в нескольких десятках километров друг от друга. Система развернута на базе уже имеющихся у заказчика оборудования и среды виртуализации, что снизило стоимость проекта. Решение обеспечивает автоматическое резервное копирование данных и быстрое восстановление файлового сервиса в случае сбоя, рассказали в компании.

«Катастрофоустойчивость — наше принципиальное требование ко всем системам обработки и хранения данных. Для конкретного сервиса важнейшую роль также играли доступность в режиме 24х7 и обязательное автоматическое переключение без потери данных в случае сбоя одного или нескольких компонентов системы. Эксперты компании “Инфосистемы Джет” предложили решение, которое полностью удовлетворяло всем нашим требованиям. В пилотной зоне, развернутой интегратором, мы проверили его работоспособность, оценили уровень доступности файлового сервиса при отказе одного или нескольких компонентов и убедились в высоких показателях отказо- и катастрофоустойчивости. Всё это и определило наш выбор», — отметил руководитель проекта со стороны заказчика, начальник отдела развития и сопровождения инфраструктуры «ТКБ Инвестмент Партнерс» Илья Смирнов.

Данные и права доступа к каталогам и файлам перенесены со старого файлового кластера на новый автоматически с помощью специально разработанного сценария. При этом соблюдено требование непрерывной доступности файлового сервиса. Тестирование системы на отказоустойчивость выполнялось в нерабочее время по сценариям, разработанным на основе опыта заказчика и интегратора. Проверка по итогам проекта, а также последующие плановые переключения сервиса в процессе промышленной эксплуатации доказали, что внедренное решение полностью соответствует всем требованиям заказчика.

«Программно-конфигурируемые системы хранения данных пока еще занимают сравнительно небольшую долю рынка. В большинстве случаев заказчики предпочитают классические аппаратные СХД. Наш проект в “ТКБ Инвестмент Партнерс” — яркое подтверждение тому, что программные решения могут выступать достойной альтернативой традиционному подходу», — заявил Андрей Коновалов, главный конструктор проекта, начальник отдела виртуализации, компании «Инфосистемы Джет».