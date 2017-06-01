Fujitsu представила компактный 24-дюймовый моноблок Esprimo K557

Fujitsu представила новый универсальный настольный моноблочный ПК Esprimo K557. Системный блок компьютера размещен на задней части 24-дюймового Full HD-экрана. Доступный по цене моноблок Esprimo K557 способен справится с самыми различными сценариями работы.

Esprimo K557 подходит для установки в любом офисном пространстве, т.к. он занимает до 23% меньше площади по сравнению с традиционными настольными ПК с отдельным экраном. Моноблочная конструкция позволяет отказаться от проводов при использовании с беспроводной клавиатурой и мышкой, которые можно убрать под экран, когда они не нужны, освободив рабочее пространство.

Новая модель обеспечивает высокую производительность и поддерживает широкий спектр функциональных возможностей для улучшения эффективности работы. Мощные процессоры Intel Core 7-го поколения способны с легкостью справиться с большинством офисных приложений. Хотя Esprimo K557 имеет моноблочную конструкцию, предусмотрена возможность замены жесткого диска и памяти с целью модернизации устройства.

Рюдегер Ландто (Rüdiger Landto), руководитель направления клиентских вычислительных устройств компании Fujitsu в регионе EMEIA, отметил: «Рабочие места все чаще имеют минималистичный вид, а компании стремятся понизить избыточную сложность технологий. При этом наблюдается потребность во все более высокой производительности. Esprimo K557 позволяет удовлетворить все эти требования – новая модель имеет эргономичный дизайн, обеспечивает высокую производительность и доступна по цене. Именно поэтому ее можно использовать как в качестве стильного и привлекающего взгляд решения на стойках приема или в учебных помещениях, так и в качестве надежной «рабочей лошадки» в офисах».

Эргономика лежит в основе конструкции Esprimo K557 – пользователи могут занять правильную рабочую позу, сидя или стоя, благодаря 4-позиционной регулировке по высоте и большому диапазону регулировки наклона. Аудиопорт и разъемы USB 3.0 размещены на передней панели ПК для дополнительного удобства.

В моноблоке Esprimo K557 по умолчанию предусмотрены функции защиты данных и предотвращения кражи, включая ПО Fujitsu Workplace Protect, полное шифрование диска и пароли системного уровня. ПО EraseDisk, устройство считывания смарт-карт и оптический дисковод доступны в качестве опций. Кроме того, крышка кабеля на задней стороне поддерживает возможность блокировки для предотвращения кражи.

Вывод моноблока Esprimo K557 на рынке Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки запланирован на июль 2017 года. Стоимость зависит от модели, конфигурации и региона.