Eaton и футбольный клуб «Манчестер Сити» договорились о партнерстве в области энергосбережения

Компания Eaton, мировой эксперт в области управления энергией, объявила о том, что стала официальным партнером британского футбольного клуба «Манчестер Сити» в области бытового аккумулирования энергии. Партнерство ознаменуется выпуском ограниченной партии Eaton xStorage Home, бытовой энергоаккумулирующей системы на современном рынке. Эта технология позволяет клиентам потреблять больше возобновляемой энергии, экономя на счете за электричество, сообщили CNews в Eaton.

Используя передовые технологии для качественной энергии и электронику Eaton в сочетании с батареями от электромобилей Nissan, система даст покупателям большую независимость и контроль над потреблением энергии. При подключении к источнику питания в жилом секторе и / или к возобновляемым источникам энергии устройство начинает экономить средства: оно заряжается, когда доступна возобновляемая энергия или в периоды, когда электроэнергия дешевле, и возвращает аккумулированную энергию, когда она требуется или когда повышается цена на электричество, пояснили в компании. В случае недостатка сетевой электроэнергии или при её отключении xStorage служит источником бесперебойного питания, что является оптимальным решением для потребителей энергии в моменты перегрузки сети.

Оптимальная работа системы достигается при одновременном использовании солнечных батарей — они накапливают энергию при солнечной погоде и при необходимости возвращают ее, что также увеличивает отдачу от вложений в солнечные батареи.

В рамках стратегического видения Eaton партнерство компании с «Манчестер Сити» является примером того, как, используя решения и услуги по управлению энергией, можно повышать качество жизни и окружающей среды.

«Компания Eaton помогает работать тому, что важно, — отметил вице-президент Eaton по региону EMEA Сирилл Бриссон. — Помимо того, что энергия должна быть безопасной, использовать ее нужно в соответствии с идеей устойчивого развития, что позволит повысить качество жизни в целом и улучшить состояние окружающей среды».

Подобные технологии отражают стремления Eaton к устойчивому развитию, подчеркнули в компании. Аккумулирование энергии является ключевой частью этой стратегии и частью плана Eaton снизить зависимость людей от ископаемых видов топлива.