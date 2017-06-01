«Детский мир» инвестирует 260 млн руб. в развитие проектов SAP

Компания SAP и группа компаний «Детский мир», оператор торговли детскими товарами в России, подписали меморандум о долгосрочном стратегическом партнерстве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017). В ближайшие несколько лет инвестиции ритейлера составят 260 млн руб., сообщили CNews в SAP.

Соглашение включает в себя новый этап развития существующей ERP и аналитической системы, платформы для электронной коммерции, централизацию поставок через собственный распределительный центр (РЦ) в Московской области, а также перевод поставщиков РЦ на электронный документооборот.

Совместный проект SAP и «Детского мира» начался 4 года назад. За это время компании проделали большую работу — по результатам предыдущего этапа в 2016 г. рост розничной сети и эффективность сотрудников увеличились в 2 раза, также более чем двукратно возросло количество строк, ежедневно обрабатываемых на складе компании. Число обслуживаемых магазинов с 2014 по 2016 гг. увеличилось с 272 до 480. С 2013 г. доля коммерческих, общехозяйственных и административных расходов в проценте от выручки сократилась с 31% до 23,7% благодаря повышению операционной эффективности и сокращению расходов, рассказали в компании.

«Мы сотрудничаем с SAP с 2013 года и уже успели многого достичь — построили единое информационное пространство, внедрили новые информационные системы для оптимизации коммерческих, административных и управленческих расходов. В марте 2017 года мы успешно завершили проект по внедрению e-commerce платформы SAP Hybris, запустив на ней все регионы. С 2016 года наши онлайн-продажи увеличились в 2 раза», — заявил Владимир Чирахов, генеральный директор группы компаний «Детский мир».

«“Детский мир” — компания, которая находится в постоянном поиске новых форматов общения со своими клиентами и активно применяет мировые практики в России, — отметил Павел Гонтарев, генеральный директор SAP СНГ. — Электронная коммерция сегодня — один из самых быстрорастущих сегментов мировой экономики: средние темпы его роста в мире составляют 20% ежегодно. С помощью SAP Hybris “Детский мир” ведет персонализированное взаимодействие с клиентами по всем доступным каналам, собирает данные о покупателях из разных источников, анализирует их активность. Кроме того, платформа может быть основой для постоянного развития и оптимизации интернет-магазина».

Ранее в «Детском мире» были внедрены модули SAP ERP (управление ассортиментом, финансы и бухгалтерия, операции в магазинах, ценообразование, автозаказ товара), SAP Business Warehouse on HANA (бизнес-аналитика), SAP Extended Warehouse Management (логистика). Продуктивная эксплуатация системы началась в январе 2015 г. Партнером по внедрению ИТ-платформы стал SAP Consulting.