Acer начала российские продажи обновленного ноутбука Aspire V Nitro. Цена

Acer объявила о начале продаж в России обновленного ноутбука Acer Aspire V Nitro. Новинка оснащена аудио-системой премиум класса, IPS дисплеями с диагональю 15,6 и 17 дюймов, а также видеокартой Nvidia GeForce GTX 10 серии и мощным процессором 7 поколения Intel Core.

17-дюймовая модель Aspire V 17 Nitro Black Edition будет опционально поставляться со встроенной технологией отслеживания движения глаз Tobii, которая обеспечивает в игре навигацию и управление взглядом, благодаря чему игрок полностью погружается в процесс, ведь навести прицел намного проще движением глаз, чем перемещением курсора. Технология Tobii поддерживается в более чем 45 AAA игровых тайтлах, включая Elite Dangerous, Deus Ex: Mankind Divided, WATCH DOGS 2 и Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands.

Aspire V Nitro Black Edition подойдет для тех, кто ищет высокопроизводительный ноутбук для игр и работы с графикой или видео, но не гонится за агрессивным внешним видом. В алюминиевый корпус заключен процессор Intel Core 7 поколения, видеокарта Nvidia GeForce GTX 1060 с выделенной видеопамятью GDDR5 VRAM объемом 6 ГБ, а также системная память DDR4 объемом до 16 ГБ, которую можно расширить до 32 ГБ при помощи двух модулей soDIMM. В ноутбуке также установлен твердотельный накопитель NVMe PCIe Gen 3 или SATA1 и дополнительный жесткий диск емкостью до 2 ТБ.

Новинка оснащается двумя вентиляторами, в том числе металлическим вентилятором Acer AeroBlade, которые позволяют эффективно избегать перегрева, а благодаря технологии Coolboost пользователи смогут настроить режим охлаждения вручную. Кроме того в ноутбуках Aspire V Nitro используется технология DustDefender для удаления накопленной пыли и улучшения рассеивания тепла.

Для подключения периферийных устройств предназначены порт USB Type-C с Thunderbolt 3, обеспечивающий скорость до 40 ГБ/с и поддержку передачи видео в 4K, два порта USB 3.0 (один из них — с функцией зарядки при отключенном питании), два порта USB 2.0 и порт HDMI. Беспроводное подключение выполняется по технологии 2x2 802.11ac MU-MIMO, а для проводного соединения предусмотрен порт Gigabit Ethernet.

Опционально доступна конфигурация с экраном 4K (3840x2160) Ultra HD1, который обеспечивает непревзойденную четкость видео. Также благодаря технологии Acer Color Intelligence, ноутбук динамично настраивает гамму и насыщенность цветов изображения в режиме реального времени, оптимизирует цветопередачу и яркость.

Звук в Aspire V Nitro обеспечивают четыре динамика с поддержкой технологий Dolby Audio Premium и Acer TrueHarmony Plus, которая гарантирует точное и четкое воспроизведение звука с глубокими басами.

Модель Aspire V 15 Nitro/V 17 Nitro Black Edition уже поступила в продажу по цене от 89990 руб.