Видеокамеры будут следить за посещаемостью и вниманием студентов на лекциях

Финансовый университет при Правительстве РФ (Финансовая академия) будет использовать видеоаналитику для мониторинга посещаемости занятий студентами и анализа их внимания.

О новом проекте сообщил руководитель департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий университета Владимир Соловьев, выступая на конференции «Интернет вещей 2017: новые горизонты», организованной CNews Analytics и CNews Conferences.

В ходе пилотного проекта в одном из корпусов вуза была создана сеть датчиков и видеокамер, предоставляющих данные для аналитики. В первую очередь, руководство Финансового университета заинтересовано в мониторинге присутствия студентов на занятиях. Владимир Соловьев сообщил, что это не первая попытка: ранее в вузе внедрялась СКУД, частью которой были датчики на входе в аудиторию, к которым студенты должны были прикладывать свои карточки с RFID-метками, но этот проект сорвался из-за сопротивления студентов. Новая система лишена такого недостатка, так как число слушателей подсчитывается удаленно по данным с видеокамер.

«Интересный аспект проекта — анализ внимания студентов и того, чем они занимаются в аудитории, — рассказал Владимир Соловьев. — Это возможно с помощью средств интеллектуального анализа эмоций. Кроме того, нас интересует управление комфортностью пребывания в университете за счет комплексного управления отоплением, освещением, безопасностью. Сейчас завершается установка датчиков температуры, освещенности и качества воздуха». Запуск пилота и начало сбора данных назначены на начало июня.

По мнению спикера, при реализации проектов подобного рода, как и в любой новой области, важно правильно определить цели. В данном случае, по словам Соловьева, многие сторонники проекта аргументировали его необходимость перспективами экономии: «у университета много зданий, и, если датчики позволят выключать ненужные лампочки, мы потратим меньше денег». Но это ошибочный подход, потому что та же задача решается более простыми способами без дорогостоящего и технически сложного проекта — простым назначением ответственных за выключение электроприборов. По мнению Соловьева, пока нет кейсов в России, которые покажут реальную отдачу, на такие цели при создании интернета вещей лучше не ориентироваться.

Пилот не потребовал финансовых вложений со стороны университета — его за свой счет провели компании, «которые хотели отточить свои компетенции в этой области», заключил представитель Финансового университета при Правительстве РФ.