«АйТеко» и Mail.Ru Group представили программную IIoT-платформу на базе технологий Tarantool

Компания «Витте Консалтинг» (ГК «АйТеко») и Mail.Ru Group разработали программную платформу индустриального интернета вещей CoIIoT на базе технологий Tarantool. Платформа совмещает широкую консалтинговую и отраслевую экспертизу и передовые технологические решения в области хранения и обработки данных, сообщили CNews в «АйТеко».

Принципиальные изменения уровня сложности устройств и механизмов, соединяемых в сложные распределенные комплексы, сделали возможным переход к новой модели функционирования как отдельных предприятий, так и всей экономики в целом. Одну из ключевых ролей в этом процессе играют технологии промышленного интернета вещей (IIoT, Industrial Internet of Things) — концепции построения ИКТ-инфраструктур на основе подключения к интернету промышленных устройств, оборудования, датчиков, сенсоров и систем управления технологическими процессами, а также их интеграции между собой без участия человека. Центральное место в концепции IIoT занимают программные платформы, обеспечивающие задачи сбора, хранения и обработки информации, рассказали в компании.

Программная платформа промышленного интернета вещей CoIIoT разработана совместно специалистами Mail.Ru и командой «Витте Консалтинг», в активе которой — глубокая экспертиза и 15-летний опыт работы с производственными, энергетическими, банковскими и государственными организациями. CoIIoT использует наиболее перспективные технологии и компоненты с открытым исходным кодом, рассчитанные на применение в высоконагруженных системах класса Big Data, и служит основой для разработки отраслевых решений в области промышленного интернета вещей в интересах конкретных заказчиков и с учетом особенностей их бизнеса.

«Как консультанту и интегратору, нам важно предлагать клиенту решение, адекватное по стоимости и производительности, интегрированное и гибкое, которое может закрыть весь стек технологий IIoT и встраиваться в существующий ИКТ-ландшафт, включая текущие средства сбора телеметрии и отраслевые информационные системы, принося заказчику дополнительную выгоду. Именно по такому принципу мы развиваем CoIIoT, наше решение в области промышленного интернета вещей, — пояснил Алексей Заславский, директор департамента компании «Витте Консалтинг» (ГК «АйТеко»). — Представляя общую идеологию построения платформы IIoT и возможность разработки отраслевых решений на ее основе, мы используем все возможности сотрудничества с лидерами рынка в области сбора и обработки информации, к каковым относится Mail.Ru Group, обладающая компетенциями специалистов и опытом хранения и обработки больших объемов данных на базе технологий Tarantool».

Для того чтобы использование промышленного интернета вещей стало экономически целесообразным и выгодным, удельная стоимость хранения и обработки — при обеспечении требуемого уровня доступности и быстродействия — в пересчете на единицу информации должна быть минимальной, отметили в «АйТеко».

Как уточнила Мария Третьякова, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Tarantool, «собственный продукт Mail.Ru Group, созданный “с нуля” для управления, хранения и обработки информации на основе последних исследований в области систем управления базами данных, даёт высокую производительность и эффективность управления данными — до 1 млн транзакций в секунду на одном ядре».

«Представляя единый технологический стек, Tarantool совмещает систему хранения и среду выполнения приложений, что позволяет снизить издержки по обмену данными, выполняя код приложения непосредственно в адресном пространстве СУБД. Эта технология, получившая название data grid (вычисления в решётке данных), на сегодня является безусловным лидером по эффективности», — добавил Константин Осипов, технический директор Tarantool, Mail.Ru Group.