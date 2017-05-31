«1С-Рарус» внедрила «1С:Общепит» в клубе Untitled

«1С-Рарус» автоматизировала ряд процессов в клубе Untitled с помощью решения «1С:Общепит 8». Как рассказали CNews в компании, программа помогла организовать складской и производственный учет ингредиентов и продуктов, проводить калькулирование блюд и полуфабрикатов, быстро формировать аналитическую отчетность.

Untitled – это кафе, арт-площадка и ночной клуб в самом центре Москвы. Над организацией мероприятий в клубе работает профессиональная команда российских и зарубежных художников, музыкантов и представителей различных сфер культуры. Меню кухни Untitled, разработанное известным шеф-поваром Мишелем Ленцем, состоит из блюд дагестанской и французской кухни.

Предъявляя высокие требования к качеству блюд и обслуживанию своих клиентов, руководство клуба приняло решение об автоматизации работы кафе. Оптимизировать бизнес-процессы помогли эксперты «1С-Рарус», предложив решение «1С:Общепит 8».

Новая система автоматизировала работу кафе, начиная с закупок продуктов и заканчивая подготовкой отчетов. Программа помогает планировать закупки, контролировать взаиморасчеты с поставщиками, вести прозрачный учет товарно-материальных ценностей. Менеджеры могут точно отследить наличие, расход и реализацию продуктов, рассчитать себестоимость блюд.

В новой системе быстро формируются аналитические отчеты, предусмотрена выгрузка данных в программу «1С:Бухгалтерия предприятия», а также настроен обмен данными с решением «1С-Рарус: Ресторан+Бар+Кафе».