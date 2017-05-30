В группе «СМП Банка» внедрили информационно-аналитическую систему от Intersoft Lab

Группа «СМП Банка» поделилась опытом автоматизации задачи оценки финансового результата на СРМ-платформе отечественной разработки и представила результаты первых 9 месяцев проекта и планы его развития, сообщили CNews в компании Intersoft Lab.

Группа СМП Банка включает головной «СМП Банк», а также Мособлбанк и «Финанс Бизнес Банк». Для реализации стратегии развития группы до 2020 г., направленной на активизацию работы с розницей и сегментом малого и среднего бизнеса (МСБ), в 2016 г. было принято решение построить единое корпоративное хранилище данных (ЕКХД) как технологическую основу для поддержки принятия управленческих решений. ЕКХД должно обеспечить прозрачность финансового управления в масштабе банковской группы, начиная с решения приоритетных задач оценки финансового результата бизнес-направлений, клиентских групп, продуктов и точек продаж, а также построения аналитической отчетности в интересах различных подразделений и участников группы.

Инициатором проекта выступил Департамент стратегии и маркетинга как ответственный за реализацию стратегии группы. Это также позволило учесть интересы всех подразделений и участников группы в создаваемой системе.

В числе потенциальных поставщиков ПО для ЕКХД рассматривались только российские разработчики. В состоявшемся летом 2016 г. тендере победила СРМ-платформа «Контур» от Intersoft Lab. Решение тендерного комитета основывалось на результатах референс-визитов в российские банки, доказывающих наличие опыта компании в выполнении аналогичных проектов, наличие готовой функциональности для создания ХД и автоматизации комплекса задач финансового управления, на экспертизе в использовании свободно-распространяемого ПО (СПО), которое стало частью комплексного решения, а также на компетенциях в построении управленческих методик. По отзыву «СМП Банка», преимуществом Intersoft Lab также стала предложенная вендором технология совместного внедрения ПО, которая, по предварительным оценкам, позволит более чем вдвое сэкономить ИТ-бюджет проекта, минимизировать расходы на техническую поддержку и передать полный контроль над развитием СРМ-системы от поставщика в руки заказчика.

Проект стартовал в августе 2016 г. с пилотного этапа, в ходе которого в головном банке группы были опробованы основные механизмы платформы «Контур» для создания ЕКХД и автоматизации управленческой и аналитической отчетности.

За 9 месяцев специалисты Intersoft Lab развернули хранилище данных «Контур», с помощью открытой платформы Pentaho Data Integration Kettle ETL загрузили распределенные по нескольким источникам данные бухучета, информацию по клиентам, кредитным договорам юридических и физических лиц, и дополнительные аналитические признаки по счетам и договорам. Для выпуска управленческой отчетности было настроено одноименное приложение, для аналитических отчетов построены витрины по кредитному портфелю.

В результате отчетность по финансовому результату можно детализировать не только по центрам финансовой ответственности, как было ранее, но и получать информацию в разрезе клиентов, продуктов и точек продаж с возможностью детализации до уровня первичных данных оперативного учета. Стало возможным ежедневно получать управленческий баланс, отчет о финансовом результате и другую отчетность. Обеспечивается оперативная подготовка аналитической отчетности по кредитному портфелю физических и юридических лиц, рассказали в Intersoft Lab.

В настоящее время основные пользователями ЕКХД являются Финансовый департамент, Департамент стратегии и маркетинга, Департамент риск-менеджмента, бизнес-подразделения. Специалисты из банков-участников группы прошли обучение работе с механизмами системы и уже самостоятельно приступили к ее масштабированию на всю банковскую группу.

«У группы серьезные планы по развитию бизнеса, и внедрение корпоративного хранилища данных стало важным шагом на пути реализации новой стратегии, — подчеркнул Александр Румянцев, начальник информационно-аналитического управления «СМП Банка». — Уже сегодня с его помощью мы получаем качественную управленческую информацию, которая поможет оперативно решать приоритетные стратегические задачи оптимизации и развития сети точек продаж, внедрения новых продуктов и повышения доходности активов “СМП Банка”. Следующий этап, к реализации которого наши специалисты уже приступили — масштабирование решения на всю банковскую группу».