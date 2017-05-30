Сolumbus анонсировала новую линейку продуктов для сетевого ритейла

Консалтинговая компания Columbus выпустила первое решение новой линейки продуктов Columbus WarRoom. Продукт автоматизирует управление ценообразованием и позволяет мгновенно реагировать на ценовые акции конкурентов, сообщили CNews в Columbus.

По словам разработчиков, Columbus WarRoom представляет собой комплекс решений, созданный для обеспечения конкурентных преимуществ розничным компаниям в части управления ассортиментом, ценообразования и взаимодействия с производителями. Отличительные черты новых продуктов — это акцент на скорость реакции на возникающие риски и элементы геймификации, позволяющие достичь высокого уровня вовлеченности сотрудников.

Columbus также представила первое решение в данной линейке — Columbus WarRoom.Pricing, которое автоматизирует управление ценообразованием и позволяет учитывать цены и ассортимент конкурентов, моментально реагировать на угрозы, анализировать эффективность предпринимаемых действий.

«Для победы в ритейл-войнах нужны “технологии быстрого реагирования”, такие как наше новое решение по управлению ценообразованием. Мы рады представить продукт, который поможет заказчикам всегда своевременно реагировать на действия конкурентов, снизит риски компаний», — заявил Денис Стороженко, генеральный директор компании Columbus Russia & CIS.

Columbus WarRoom.Pricing возьмет на себя основные задачи по ценообразованию — специалистам торговой сети потребуется управлять всего несколькими процентами ассортимента, только KVI (key value indicator). Комплекс решений Columbus WarRoom позволяет ежемесячно обновлять KVI для каждой группы потребителей на основе информации из чеков и карт лояльности. Добавление цен конкурентов возможно несколькими способами: массовой загрузкой, мониторингом интернет-магазинов, а также с использованием чат-ботов.

Продукты Columbus WarRoom автоматически определят конкурентов по географии и ассортименту, проанализируют предложение на рынке, предложат сбросить цену на те же товары или KVI для той же группы потребителей и пр. В решениях заложены сценарии запуска маркетинговых акций и SMS-рассылок по тем клиентам, которые интересуются соответствующими KVI.

Columbus WarRoom позволяет хранить всю историю и результаты акций, следить за изменениями продаж и чеков и в будущем может давать рекомендации по дальнейшим действиям с ценами.