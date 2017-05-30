«Сервионика» получила аккредитацию Positive Technologies по продукту PT Application Firewall

Компания «Сервионика» (ГК «Ай-Теко») прошла сертификацию по продукту PT Application Firewall и получила возможность предлагать этот продукт клиентам в качестве авторизованного партнера Positive Technologies. Компания также получила статус авторизованного партнера по еще двум продуктам Positive Technologies: решению для управления событиями, активами и инцидентами ИБ MaxPatrol SIEM и системе контроля защищенности и соответствия стандартам MaxPatrol 8, сообщили CNews в «Сервионике».

Решение PT Application Firewall предназначено для выявления и блокирования современных типов атак на веб-порталы, ERP-системы и мобильные приложения. Благодаря встроенному сканеру уязвимостей и механизму корреляции PT Application Firewall отсеивает неактуальные попытки взлома и выявляет сценарии развития реальных атак. Кроме того, PT Application Firewall является самообучающейся системой: накапливая данные о выявленных инцидентах и рисках, система позволяет прогнозировать угрозы ИБ и ускорить время реагирования на них, рассказали в компании.

По результатам обучения и тестирования, пройденных согласно требованиям новой сертификационной программы Positive Technologies, два эксперта департамента информационной безопасности «Сервионики» получили статус сертифицированных специалистов (Certified Specialist) в области инсталляции и настройки PT Application Firewall.

По словам представителей «Сервионики», включение PT Application Firewall в портфель решений информационной безопасности компании обусловлено стремительным ростом количества веб-приложений и связанных с ними уязвимостей, которые могут использовать злоумышленники. Так, по данным исследования Positive Technologies, в 2015 г. более 70% всех обследованных приложений содержали уязвимости высокой степени риска. Согласно отчету Verizon DBIR, в 2015 г. большинство взломов связано именно с уязвимостями веб-приложений.