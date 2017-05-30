«Парус» открывает центр компетенции по вопросам внутреннего финансового контроля

Корпорация «Парус» развивает направление разработки решений для автоматизации внутреннего финансового контроля (ВФК) в госсекторе и создает центр компетенции по вопросам ВФК на базе компании-партнера «Бюро инноваций и консалтинга». Об этом CNews сообщили в «Парусе».

Методические рекомендации, утвержденные Приказом Минфина России № 356 от 07.09.2016 г., разъясняют требования к осуществлению ВФК. Ведомственная система ВФК призвана наладить непрерывное управление бюджетными рисками, оперативное выявление и пресечение нарушений бюджетного законодательства. По словам представителей корпорации, чтобы организовать такой процесс в ведомстве, необходима основательная методологическая подготовка, включающая разработку перечня бюджетных процедур, процессов и операций, идентификацию бюджетных рисков, составление реестра рисков. Для проведения данных работ требуются глубокие специфические компетенции, особенно в области риск-менеджмента.

По задумке «Паруса», специализированный центр компетенции обеспечит клиентов корпорации высоким качеством проектов в области построения систем ВФК — от разработки методологии до формирования карт ВФК и ведения журналов результатов ВФК в автоматизированном режиме.

«Очевидно, что создание действенной системы ВФК невозможно без применения информационных технологий, в первую очередь, для автоматизации контрольных действий. Но сначала органам власти предстоит пройти серьезный этап организационно-методической работы. Среди наших клиентов есть ведомства, которые уже приняли решение о создании систем ВФК, и наш центр компетенции приступил к разработке методологической основы ВФК в этих органах власти», — рассказал президент «Корпорации Парус» Александр Карпачев.

В настоящее время «Бюро инноваций и консалтинга» реализует проекты создания систем ВФК в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии России, Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии и других ведомствах. Руководитель компании Андрей Самченко является членом рабочей группы ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» (НИФИ) по теме «Разработка и апробация риск-ориентированной системы ВФК главных администраторов (администраторов) средств федерального бюджета». Институт занимается исследованиями и экспертизой в сфере финансовой политики для Минфина России.

Ожидается, что создание центра компетенции по вопросам ВФК позволит корпорации как ИТ-разработчику накопить необходимую экспертизу для оптимизации программных продуктов и поддержки своей партнерской сети в области продвижения проектов по теме ВФК.