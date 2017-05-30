Общая выручка Experian в 2017 финансовом году выросла на 6%

Компания Experian, игрок глобального рынка информационных услуг, представила финансовые результаты за отчетный год, закончившийся 31 марта 2017 г. Рост общей выручки компании составил 6% (до $4 335 млн), рост органической выручки — 5% при постоянных обменных курсах, в соответствии с плановыми значениями, сообщили CNews в Experian.

Эталонная маржа EBIT по текущей деятельности выросла на 60 б.п. до 27,7% (при постоянных обменных курсах — на 30 б.п.), а увеличение эталонной EBIT составило 7% при постоянных обменных курсах.

В целом, по оценкам Experian, стратегия компании дает нужные результаты; появились возможности существенного роста в среднесрочном плане. Зафиксирован значительный рост в таких областях сегмента B2B, как кредитные услуги (Credit Services), аналитика принятия решений (Decision Analytics) и маркетинговые услуги (Marketing Services). Рост отмечен также во всех географических областях, в особенности в Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В то же время, достигнуты успехи в преобразовании направления «Услуги для частных лиц» — сегодня миллионы бесплатных подписчиков пользуются новыми предложениями компании, указали в Experian.

Профиль портфель компании стал еще более специализированным в результате продажи 75% бизнеса по межканальному/почтовому маркетингу (CCM), о чем было объявлено 3 апреля 2017 г.

За год акционерам было возвращено свыше $700 млн в виде дивидендов и обратного выкупа акций. Второй промежуточный дивиденд вырос на 4% до 28,5 центов США на обыкновенную акцию; общий дивиденд за 2017 г. вырос на 4% до 41,5 центов США на акцию. Согласно планам компании, программа обратного выкупа акций на сумму $600 млн будет осуществлена в течение 2018 финансового года.

«Это был хороший год для Experian. Мы достигли значительных успехов в стратегическом, операционном и финансовом отношении. Наш портфель стал более специализированным, и мы продолжаем инвестировать средства для обеспечения роста за счет инновационных продуктов и новых услуг. Кроме того, мы вернули значительный капитал акционерам, — подвел итоги года Брайан Кассин, генеральный директор Experian. — С точки зрения будущих перспектив наш сектор полон жизни. Клиенты — юридические лица ищут новые способы комбинирования и анализа больших объемов данных для достижения лучших результатов предпринимательской деятельности, а частные лица хотят более точно понимать и упрочить свое финансовое положение. Эти потребности рынка апеллируют к самым сильным сторонам нашей компании и открывают много новых возможностей для Experian. В ближайшие 12-18 месяцев мы продолжим инновации и представим целый ряд новых продуктов, предлагая новое мышление и новые услуги для удовлетворения такого спроса. Глядя в будущее, мы рассчитываем сохранить положительную динамику наших финансовых результатов и ожидаем еще один продуктивный год, в соответствии с планами по достижению среднесрочного роста, выраженного однозначной цифрой, со стабильной маржой и дальнейшими успехами в отношении эталонной прибыли на акцию».