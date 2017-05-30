«НижневартовскНИПИнефть» внедрил систему контроля времени TimeInformer

«НижневартовскНИПИнефть» внедрил систему TimeInformer компании «СёрчИнформ» для контроля за активностью сотрудников на рабочих ПК. Коммерческая эксплуатация системы учета рабочего времени институтом началась в феврале 2017 г. с трех десятков лицензий. Через два месяца заказчик расширил применение TimeInformer и увеличил количество лицензий в десять раз, сообщили CNews в «СёрчИнформ».

«Мы внедрили TimeInformer, чтобы получать достоверную информацию о действиях пользователей на рабочих ПК. Параллельно рассматривали конкурентные продукты, но функциональность решения “СёрчИнформ” оказались на порядок выше», — прокомментировал внедрение генеральный директор «НижневартовскНИПИнефти» Сергей Солдатов.

Тестовая эксплуатация системы проходила с октября 2016 по январь 2017 гг. Итоги тестирования убедительно доказали необходимость приобретения лицензий на весь парк ПК «НижневартовскНИПИнефти». Заказчик особенно оценил вариативность в создании и рассмотрении отчетов, отметили в «СёрчИнформ».

«За первые месяцы использования TimeInformer мы обнаружили проблемные места в работе руководителей подразделений. Выявили, что некоторые сотрудники вводили в заблуждение начальников относительно своей загруженности. Система зафиксировала, какие интернет-ресурсы отвлекают специалистов от рабочего процесса. Мы провели работу по оптимизации использования специальных рабочих программ. В настоящее время мы усилили контроль за отвлекающими сайтами и программами, — рассказал о первых результатах применения TimeInformer директор департамента ИТ «НижневартовскНИПИнефти» Алексей Тезейкин. — Также TimeInformer помог выявить инцидент, когда сотрудник заархивировал конфиденциальную информацию, защитил паролем и выложил на сторонний ресурс. Хотя защита конфиденциальной информации — не основная задача и возможность данного продукта».

«Внедрение нашего продукта в научных организациях — серьезная ответственность. Особенно, когда они касаются разработки нефтяных и газовых месторождений. Мы постарались оказать всестороннюю поддержку “НижневартовскНИПИнефти” уже на этапе тестирования TimeInformer. Учли дополнительные требования заказчика, и в итоге он получил оптимальное решение для своих задач», — заявил руководитель проекта TimeInformer Дмитрий Стельченко.

Следующим логическим шагом заказчика стало рассмотрение предложения о тестировании DLP-системы «Контура информационной безопасности СёрчИнформ» для всесторонней защиты конфиденциальной информации от несанкционированных действий.