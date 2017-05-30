Maykor-GMCS будет предлагать решения Mirapolis в области управления HR-ресурсами

Компания Maykor-GMCS, российский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ и бизнес-процессов, объявила о начале сотрудничества с компанией Mirapolis — разработчиком российского решения в области управления человеческим капиталом, управления талантами (Talent Management Systems или TMS), а также корпоративного обучения. Как сообщили CNews в Maykor-GMCS, в продвижении информационной системы Mirapolis компания сфокусируется на предприятиях и организациях, которым требуются российские ИТ-решения.

«Ряд компаний стоит на пороге смены традиционной бизнес-модели на инновационную. В рамках новой модели они сосредоточатся на инвестициях в человеческий капитал и на управлении им для максимизации прибыли», — считают в Maykor-GMCS. Решения Mirapolis автоматизируют процессы управления талантами, где в рамках единой платформы консолидированы все сервисы TMS. Функциональность и гибкость решения при доступной цене позволяют конкурировать с западными решениями.

«Информационная система Mirapolis поможет компаниям отвечать на вызовы, связанные со стратегическим управлением HR-ресурсами. Одними из главных вызовов наши заказчики считают формирование сильных команд из сотрудников разных поколений и разработку правильной системы мотивации для таких смешанных коллективов. Mirapolis — достойная альтернатива западным решениям, особенно для тех наших заказчиков, которые из-за ряда законодательных ограничений и высокой стоимости не могут развернуть решения иностранных вендоров», — заявил Олег Котов, директор департамента автоматизированных систем управления персоналом компании Maykor-GMCS.

ИТ-система Mirapolis разработана в России с применением открытого исходного кода и зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ (Приказ Минкомсвязи от №538 от 08.11.2016).

«Несмотря на чисто “гуманитарный” статус, системы управления талантами приносят компаниям вполне конкретный экономический эффект. Согласно исследованию McKinsey, проведенному более чем в 500 компаниях, этот эффект выражается в росте выручки компании на уровне 1%, увеличении производительности труда на 5,4% и росте вовлеченности персонала на 65%. Наши крупные клиенты ощутили эффективность платформы Mirapolis, и это вполне соответствует общемировому тренду, — добавил Кирилл Дьяков, коммерческий директор Mirapolis. — Я рад приветствовать в числе партнеров Mirapolis компанию Maykor-GMCS. Благодаря ее опыту и экспертизе мы надеемся увеличить долю российских решений среди информационных систем для HR».