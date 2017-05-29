RRC займется распространением решений Delta Power Solutions в России

Компания RRC, поставщик высокотехнологичных ИТ-решений, объявила о подписании соглашения с тайваньской компанией Delta Electronics, мировым производителем импульсных источников питания, решений для центров обработки данных и телекоммуникационной отрасли. В рамках подписанного соглашения RRC будет осуществлять дистрибьюцию продукции подразделения компании, Delta Power Solutions, на территории РФ, сообщили CNews в RRC.

«Delta Electronics уже давно зарекомендовала себя на российском рынке как ответственный партнер и поставщик премиум-решений, при этом оптимальных с точки зрения соотношения цены и качества, — заявил Роман Моисеев, директор RRC Россия. — Кроме того, для нас важно, что Delta Electronics уделяет много внимания обучению своих партнеров и заказчиков, проводя регулярные занятия по эксплуатации своего оборудования как в рамках собственного тренинг-центра в Москве, так и выездных технических семинаров в регионах. Вот почему мы рассчитываем на длительное партнерство с компанией и надеемся, что оно будет выгодным для обеих сторон».

По условиям подписанного соглашения между Delta Electronics и RRC, российская сторона будет предлагать своим заказчикам ИБП семейств Agilon мощностью до 1,5 кВА (для ПК), Amplon мощностью от 1 кВА (для сетевого оборудования малой и средней мощности), Ultron мощностью от 10 кВА (для ЦОД) и Modulon мощностью от 20 кВА (для крупных операторов и ЦОД). Кроме того, соглашение распространяется и на решение Delta InfraSuite для центров обработки данных, которое включает в себя модульные ИБП, кабинеты/блоки распределения питания, прецизионное охлаждение, телекоммуникационные стойки и другие компоненты инженерной инфраструктуры, а также систему мониторинга и управления InfraSuite Manager.

«Мы рады начать сотрудничество с таким крупным дистрибьютором, как RRC, ведь компания уже больше 20-ти лет присутствует на рынке и располагает офисами не только в России, но и странах СНГ. Мы верим, что богатый опыт, а также глубокое знание каждого рынка, на котором работает RRC, станут залогом длительного и продуктивного сотрудничества», — прокомментировала событие Мария Митюрева, руководитель отдела маркетинга Delta Electronics.