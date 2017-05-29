Konica Minolta разработала технологию быстрого проецирования виртуального изображения в 3D

Konica Minolta объявила о разработке технологии отображения объектов в 3D с помощью дополненной реальности на лобовом стекле автомобиля. Технология трехмерного проецирования 3D AR HUD (Augmented Reality Head-up Display), согласно исследованиям Konica Minolta, является первым в мире способом представления объектов в различных точках в зависимости от расстояния до объектов и скорости транспортного средства для оптимального распознавания и должна внести значительный вклад в решение глобальной проблемы транспортной безопасности.

Обычно водитель должен отвлекаться от дороги, чтобы бросить взгляд на экран навигационной системы или приборную панель. 3D AR HUD проецирует изображение на лобовое стекло автомобиля в поле зрения водителя: так он получает информацию, ни на что не отвлекаясь, риск аварии снижается.

В отличие от обычной двумерной технологии отображения на лобовом стекле (HUD), где изменение угла зрения наблюдателя искажает визуальную информацию, 3D AR HUD выводит изображение на различных видимых расстояниях в зависимости от скорости автомобиля (например, на 40 м вперёд при скорости 40 км/ч в городской черте, на 80 м вперёд при скорости 80 км/ на шоссе). Это помогает водителю получать информацию с минимальным смещением фокуса и угла зрения, что повышает безопасность вождения.

Технология дополненной реальности отображает в формате 3D объекты (пешеходов или препятствия), обнаруженные датчиками. Наглядное расположение таких объектов в пространстве позволяет предупредить водителя и дать ему дополнительное время для оценки ситуации и манёвра. Вне зависимости от угла зрения наблюдателя, информация будет точной. Благодаря этому технология 3D AR HUD сможет сократить количество ДТП и сделать дороги более безопасными.

Разработка технологий для быстрого проецирования виртуального изображения в 3D берет начало в апреле 2016 года: Konica Minolta начала совместные исследования с лабораторией Ишикава Ватанабе (Ishikawa Watanabe) Токийского университета. Одним из результатов этих исследований стала технология 3D AR HUD. Konica Minolta будет продолжать активно работать в этом направлении, создавая системы представления информации нового типа, основанные на интеграции оптических и сенсорных технологий с технологиями высокоскоростной обработки и проецирования изображения, а также технологиями изменяемого фокусного расстояния, разработанными Лабораторией Ишикава Ватанабе. Итогом этой работы станет полноценная система помощи водителю от Konica Minolta, которая сможет быстро распознавать и обрабатывать информацию, полученную от множества датчиков и своевременно передавать её водителю без искажений.

Сроки начала коммерческих поставок решения 3D AR HUD пока не определены.