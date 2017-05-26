В «RS-Connect. Обмен с ПФР» реализована возможность возврата в ПФР пенсионных начислений граждан

Компания R-Style Softlab обновила систему для электронного взаимодействия банков с Пенсионным фондом России (ПФР). В новой версии решения «RS-Connect. Обмен с ПФР» ИТ-компания реализовала функциональность по возврату в ПФР начисленных пенсий со счетов получателей, сообщили CNews в R-Style Softlab.

Пользователи решения — сотрудники кредитных учреждений — теперь могут оперативно по требованию Пенсионного фонда осуществлять отзыв пенсионных начислений с расчетных счетов получателей. При этом после обработки операций по всем счетам, которые содержались в реестре на возврат, автоматически формируется и отправляется в ведомство отчет об отправленных и неотправленных в ПФР суммах.

«Расширение функциональности решения для обмена данными с Пенсионным фондом России позволит кредитным учреждениям наладить более плотное взаимодействие с этим ведомством и повысить качество предлагаемых пенсионных проектов», — отметила Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab.