Платформа управления данными «Юнидата» достигла производительности в миллиард записей

«Юнидата» объявила о том, что в рамках выполненных работ по увеличению эффективности системы, платформа достигла производительности в один миллиард записей. Как рассказали CNews в компании, «Юнидата» стала первой в мире, способной работать с таким массивом данных в тематике нормативно-справочной информации.

Уникальность ситуации заключается в том, что достичь подобных результатов можно на весьма скромных компьютерных мощностях. При разработке во главу угла был поставлен принцип «миллиард за миллион»: речь идет о миллиарде записей на серверах стоимостью всего миллион рублей. Стоит отметить, что данный показатель ставит систему управления данными «Юнидата» в один ряд с лучшими MDM-решениями в мире.

«Этот результат стал нашим ответом на постоянно возрастающие потребностями наших клиентов. - сказал генеральный директор «Юнидаты» Сергей Кузнецов. - Именно поэтому мы для себя решили, что именно один миллиард записей - это тот рубеж, к которому нужно стремиться. Столь серьезному успеху предшествовала долгая и планомерная работа, выполненная со всей тщательностью. Постепенно, включив эту планку в список основных задач, шаг за шагом двигались в этом направлении. Хочу поблагодарить наших разработчиков, которые провели серьезную работу над масштабированием платформы, что позволило говорить о том, что мы предоставляем нашим заказчикам ранее казавшийся невероятным миллиард записей».

«Юнидата» - это многофункциональная платформа для построения на ее основе систем управления корпоративными данными, обеспечивающих централизованный сбор данных (инвентаризация и учет ресурсов), стандартизацию сведений (нормализация и обогащение), учет текущей и исторической информации (контроль версий записи, периоды актуальности данных), качество данных и ведение статистики. Спектр решений для разных нужд весьма широк: это и работа с контрагентами, и работа с кадрами, и материально-техническое обеспечение, и работа с номенклатурой, и создание клиентских баз. Сфера применения также очень обширна: государственное управление, транспорт, промышленность, финансы, энергетика, розничная и оптовая продажа товаров и услуг, нефтегазовая отрасль транспорт, фармацевтика.

Среди клиентов - «Российские космические системы», Объединенная приборостроительная корпорация, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ОЦРВ (дочернее подразделение РЖД).

«Юнидата» - платформа управления данными, основанная на современном технологическом стэке свободного программного обеспечения (СПО). Авторская методология внедрения платформы «Юнидата» основана на международных стандартах DMBOK, полностью адаптирована под реалии российского рынка и насыщена мощным набором отраслевых модулей. Единая дорожная карта развития продукта опирается на современные тренды развития отрасли в области управления данными (Data Governance), обеспечения качества данных (DQ) и работы с нормативно-справочной информацией (НСИ), а также на новые технологии и способы обработки больших массивов данных. В процессе разработки и тестирования ПО используются современные подходы, которые развиваются и совершенствуются каждый день.