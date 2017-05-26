Оборот «Техносерва» в 2016 финансовом году увеличился на 1,3%

Группа компаний «Техносерв», российский системный интегратор, объявила официальные итоги 2016 финансового года. Оборот группы в отчетном году составил 52,44 млрд руб. По сравнению с предыдущим периодом показатель увеличился на 1,3%. Основным направлением бизнеса группы по-прежнему является системная интеграция, генерирующая 66% общего оборота, затем следуют сервисные услуги — 22%, консалтинг — 11% и разработка программного обеспечения — 1%. Ключевыми заказчиками группы являются государственные структуры — 28%, телекоммуникационные компании — 25% и финансовые организации — 25%, при этом последний сегмент продемонстрировал в 2016 г. рост более чем на 30%, рассказали CNews в «Техносерве».

По итогам 2016 г., по версии рейтингов CNews Analytics и холдинга РБК, группа «Техносерв» входит в топ-5 крупнейших российских ИТ-компаний.

«В этом году “Техносерву” исполняется 25 лет. Один из факторов успеха группы на рынке в течение всего этого времени — постоянный процесс изменений под потребности заказчиков и вызовы ИТ-рынка. 2016 год не был исключением. За прошлый год мы сформировали целый ряд направлений, которые станут ключевыми в ближайшее время. В первую очередь, это технологическая вертикаль “Безопасный город” — сегодня у нас в работе комплексные проекты в 10 регионах, и все они реализуются на базе собственных разработок. Запущена облачная платформа “Техносерв Cloud”, в которой выделен специальный защищенный сегмент для госзаказчиков. Созданы серьезные практики по мониторингу бизнес-процессов и инфраструктуры, Big Data, информационной безопасности, значительно укреплен центр компетенции по созданию инженерной инфраструктуры», — прокомментировал результаты 2016 финансового года Сергей Корнеев, президент группы компаний «Техносерв».

Интеграция и сервис

В структуре оборота 2016 финансового года основными составляющими интеграционного направления группы стали проекты для государственных и финансовых структур, а также операторов связи.

Важным событием прошедшего года стал запуск собственной облачной платформы «Техносерв Cloud». Это шаг в сторону реализации новой стратегии компании — предложения заказчикам целого ряда новых сервисов, таких как приложения и инфраструктура как услуга, большие данные, аналитика. На базе собственного облака компания предлагает такие инфраструктурные сервисы, как виртуальный дата-центр и виртуальный дата-центр под 152-ФЗ, облачное хранилище, резервное копирование, а также ряд услуг из области SaaS — защищённая корпоративная почта и автоматизация ITSM на базе ServiceNow.

Также продолжает демонстрировать рост направление по предоставлению ИТ-услуг и аутсорсинга. В 2016 г. наиболее крупными проектами в данном сегменте стали контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию аппаратно-программных комплексов (АПК) Федерального казначейства и федеральный контракт на техническую поддержку оборудования IBM и EMC в интересах Сбербанка.

В 2016 г. компания усилила центр компетенции по направлению «Безопасный город». Сегодня «Техносерв» ведет проекты в Вологде, Череповце, Вытегре, Курске, Нижнем Тагиле, Нижнем Новгороде, Якутске, Мордовии и Великом Новгороде, Архангельске, Котласе, Горно-Алтайске и Тюмени. Комплекс решений, который предлагает «Техносерв», включает 4 функциональных блока: координация работы служб и ведомств, безопасность населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры, безопасность на транспорте и экологическая безопасность. Большинство проектов проходит на базе собственных разработок «Техносерва».

В отдельный технологический тренд в компании выделяют проекты по автоматизации задач мониторинга бизнес-процессов и приложений. Они актуальны для заказчиков, чей бизнес требует непрерывной оптимизации как в части скорости вывода на рынок новых продуктов, так и в части сокращения транзакционных издержек. Особую значимость проекты этого типа приобретают в свете цифровой трансформации бизнеса заказчиков «Техносерва». К крупнейшим проектам интегратора в этой области можно отнести создание комплексной системы мониторинга бизнес-критичных приложений и ИТ-инфраструктуры для ВТБ24. Также в 2016 г. «Техносервом» были реализованы проекты по созданию комплексной системы мониторинга ключевых бизнес-приложений Промсвязьбанка и федеральной централизованной системы мониторинга ИТ для СО ЕЭС.

В то же время, в 2016 г. в «Техносерве» был создан единый центр компетенции по инженерным системам, который объединил департамент центров обработки данных, департамент капитального строительства и управление проектно-конструкторских работ. Слияние уже показало свою синергию. Так, модульный ЦОД компании «Аэрофлот» получил CNews Awards в номинации «ЦОД года». Два других проекта — дата-центр «Авантаж» и ЦОД МТС в Нижнем Новгороде — прошли сертификацию в Uptime Institute и получили сертификаты Tier III design documentation. Как генеральный подрядчик, «Техносерв» участвует в строительстве «под ключ» здания генпрокуратуры в Горно-Алтайске и строительстве установки очистки и переработки газа в г. Нефтекамске для «Роснефти». Завершена реконструкция Могилевской теплоэлектроцентрали №1. Подписан контракт на создание комплексной инженерной инфраструктуры нескольких корпусов жилых апартаментов «ВТБ Арена парк».

Консалтинг

В 2016 г. консалтинговые услуги остаются одним из драйверов развития ГК «Техносерв». Они составили в общем обороте группы более 11%. Практически во всех крупных проектах ГК «Техносерв» («Техносерв», «Техносерв Консалтинг», «Рексофт») присутствовали работы по ИТ-консалтингу. В результате группа вошла в топ-3 российских консультантов ИТ-рейтинга холдинга РБК.

Основными направлениями консалтинговых услуг стали проекты в области CRM, ERP, BPM-систем, а также внедрение решений собственной разработки. Отвечая на потребности рынка в целом и клиентов финансового сектора в частности, «Техносерв Консалтинг» выпустил на рынок собственные решения высокой степени готовности, а именно: «ТСК Система управления знаниями» и «ТСК Финансовая отчётность заемщиков».

Драйвером рынка в прошлом году стал финансовый сектор. Именно банки не просто продолжали ИТ-проекты, но и увеличивали их масштабы, указали в компании. Ключевыми проектами «Техносерв Консалтинг» в банковской отрасли стали: развитие единой фронт-офисной системы в ВТБ24, автоматизация процесса кредитования в Kaspi Bank, внедрение дистанционного банковского обслуживания в Промсвязьбанке. Значимым проектом также стал проект автоматизации процессов предварительного мониторинга цен в компании «Башнефть».

Развивается система лояльности в «Топливно-процессинговой компании». В 2016 г. «Техносерв Консалтинг» провел тиражирование системы Oracle Siebel CRM в сетях АЗС «Газпромнефть» на страны Ближнего зарубежья: Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан. В 2016 г. также стартовало внедрение системы динамической сегментации на технологиях Big Data в компании «Аэрофлот», продолжались проекты в «Газпроме», «РусГидро» и «Россестях».

Отдельной составляющей консалтингового направления группы «Техносерв» стали проекты в сфере информационной безопасности. Здесь лидируют проекты для промышленных предприятий, финансовых организаций и государственных структур. В качестве примеров таких проектов в компании назвали внедрение системы противодействия мошенничеству для ВТБ24, где часть консалтинга очень значительна, аудит информационной безопасности «МРСК Юга», а также научно-исследовательскую работу по развитию методического обеспечения управления информационной безопасностью для ДИТ Москвы.

Разработка программного обеспечения

Основная динамика направления заказной программной разработки, возглавляемого в группе «Техносерв» компанией «Рексофт», пришлась на рост заказов от российских заказчиков, а именно — от финансовых и государственных структур.

Трендом прошлого года стало развитие длительных проектов, стартовавших в 2015 г. Возросла доля проектов полного цикла. К ним можно отнести совместные проекты группы «Техносерв» в рамках направления «Безопасный город», федеральный проект «Гербарий», предусматривающий создание портала для разработчиков и потребителей инженерного программного обеспечения (САПР), проекты в сфере ГЛОНАСС, а также создание в интересах СО ЕЭС прикладного ПО для информационно-справочной системы ГЭС России, которая решает задачи сбора, обработки, хранение в единой базе данных информации о состоянии гидроэнергетических ресурсов и работе ГЭС.

Также продолжает развиваться направление электронной коммерции. К ключевым проектам «Рексофта» в этой сфере в «Техносерве» относят разработку нового веб-сайта для интернет-магазина автозапчастей Exist и продолжение проекта интернет-магазина «O'Кей», для которого была реализована концепция «Мобильная семья». Созданное «Рексофтом» мобильное приложение позволяет заказчикам ритейлера наполнять и видеть корзину с нескольких пользовательских устройств.

С точки зрения работы с западными заказчиками наиболее значимыми стали проекты по разработке и внедрению облачной платформы Bento Cloud для международного дистрибутора систем информационной безопасности компании RRC и создание интегрированной платформы JFlux для производства научных журналов в немецком издательстве Springer Nature.

Также «Рескофт» продолжает работу над созданием собственных продуктов. В частности, в 2016 г. был запущен проект по разработке автоматизированного тестирования информационной системы автострахования для заказчиков из финансовой отрасли. Кроме того, стартовала разработка кроссплатформенного мобильного решения для работы с Microsoft SharePoint для компаний уровня Enterprise. Решение Unis будет предназначено для быстрого создания нативных приложений.