«Abbyy Мониторинг» подсчитала результаты по проекту «Я сдам ЕГЭ!»

Abbyy объявила о том, что платформа Abbyy Мониторинг помогла подсчитать результаты диагностические работы по 11 предметам в 3 тыс. школ в 12 регионах в рамках проекта «Я сдам ЕГЭ!». Преподаватели получили предварительные итоги уже в день проведения диагностик и смогли оперативно скорректировать план обучения.

По результатам мероприятия, лучше всего школьники подтянули знания по обществознанию: на последнем этапе проекта участники повысили успеваемость на 17% по сравнению с началом учебного года. Как и на ЕГЭ прошлого года, этот предмет выбрали для подготовки большинство школьников -- более 55% участников. На втором и третьем месте, в отличие от статистики государственного экзамена, оказались биология и история.

Проект «Я сдам ЕГЭ!» разработан образовательным холдингом «Просвещение» совместно с Федеральным институтом педагогических измерений и проходит второй год подряд. Цель проекта -- достичь запланированных образовательных результатов в рамках итоговой аттестации, оценить качество знаний выпускников, помочь правильно выбрать предметы для подготовки и отработать проблемные темы как в учебных группах, так и индивидуально. Во время учебного года выпускники изучают модульные курсы по русскому языку, математике и предметам по выбору, в рамках которых пишут по три диагностические работы. Проверочные задания разработали специалисты Федерального института педагогических измерений.

В этом году в проекте участвовали Чеченская республика, республики Карачаево-Черкесия, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Тыва, Башкортостан, Приморский и Алтайский край, Ульяновская и Сахалинская области. Кроме того, диагностические работы с использованием технологий Abbyy провели 6 российских школ в городе Байконур в Казахстане. Решение об участии принимали региональные департаменты и министерства образования.

Региональные кураторы проекта впервые обрабатывали и анализировали результаты с помощью «Abbyy Мониторинг» – единой системы для проведения различных диагностических работ. Благодаря решению Abbyy были автоматизированы все этапы проведения работ – подготовка и печать контрольных измерительных материалов, распознавание и верификация заполненных бланков, оценивание кратких и развернутых ответов и построение подробных статистических отчетов по результатам. При этом удалось существенно сэкономить ресурсы регионов. В отличие от ЕГЭ, школы сами отвечали за печать материалов и сканирование бланков (для этого на платформе «Abbyy Мониторинг» были созданы личные кабинеты для каждой школы), поэтому специалисты региональных центров обработки информации не тратили средства и время на их доставку.

Сотрудники образовательных организаций использовали решение Abbyy на всех трех этапах проекта. Для проведения диагностики им не требовалось специализированное оборудование: только компьютер и МФУ, или принтер и сканер.

Специалисты Abbyy составили единое расписание диагностик для всех регионов. Даты проверочных мероприятий были распределены таким образом, чтобы ученики сдавали не больше одного предмета в день и успевали подготовиться к следующей работе.

На каждом этапе проекта платформа «Abbyy Мониторинг» формировала индивидуальные комплекты для участников, состоящие из контрольных измерительных материалов и бланков ответов с уникальными кодами учеников. Преподаватели школ распечатывали материалы накануне диагностики, а задания становились доступны на портале только за полтора часа до мероприятия. Это обеспечивало объективную оценку знаний школьников. После завершения диагностики сотрудники сканировали заполненные учениками бланки. Решение Abbyy автоматически извлекало данные из бланков с краткими ответами и подсчитывало баллы участников.

Во втором и третьем срезе знаний ученики также выполняли задания с развернутым ответом. Их проверяли на портале «Abbyy Мониторинг» более 1200 экспертов из региональных предметных комиссий. В ходе проекта «Abbyy Мониторинг обработала более 835 тысяч бланков.

Окончательные результаты всех учеников стали доступны преподавателям на портале уже через несколько дней после проведения мероприятия, а региональные ведомства оперативно получили расширенные статистические отчеты. Всего с помощью платформы «Abbyy Мониторинг» было проведено 35 диагностических работ «Я сдам ЕГЭ!» с участием 46 тысяч школьников. По итогам проекта, с начала учебного года показатели успеваемости выпускников по некоторым предметам улучшились более, чем на 10%. Например, успеваемость по обществознанию выросла на 17%, по информатике – на 14%, по химии – на 11%.

В прошлом учебном году в проекте участвовали 6 регионов. Выпускники готовились к русскому языку, математике и обществознанию. В большинстве регионов бланки и контрольные измерительные материалы печатались в региональных центрах обработки информации, затем доставлялись в школы и после экзаменов возвращались обратно на проверку. С помощью платформы Abbyy организаторы смогли провести в 3 раза больше диагностических работ без дополнительных затрат и в 4 раза быстрее получить результаты.

«Одна из задач проекта "Я сдам ЕГЭ!" – определить, насколько хорошо ученики изучили предметы по мере завершения каждого этапа. Благодаря платформе Abbyy Мониторинг, мы быстро получали данные о том, на какие темы школьникам нужно обратить особое внимание. Мы подготовили методические материалы для учителей, которые использовались при корректировании программ обучения», – сказала Ольга Котляр, главный редактор образовательного холдинга «Просвещение».

«Чеченская республика участвует в программе второй год подряд. По результатам прошлого года, мы значительно увеличили число выпускников, которые успешно сдали ЕГЭ по русскому языку и математике. Вырос средний балл и по предметам по выбору. В этом году благодаря технологиям Abbyy мы смогли отказаться от централизованной печати, сэкономить время и средства на доставку материалов в труднодоступные районы. В результате в этом году в проекте участвовали ученики 378 школ из разных уголков Республики», - отметил Ильяс Тааев, первый заместитель министра образования и науки Чеченской Республики.

«Важные особенности «Я сдам ЕГЭ!» – это объективная оценка знаний выпускников и возможность вносить изменения в ход учебного процесса. Необходимо, чтобы результаты этого проекта использовались для улучшения качества образования, выявляли сильные и слабые стороны, как учеников, так и преподавателей», – сказал Анзор Музаев, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.