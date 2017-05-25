Вышел новый релиз системы документооборота «Тезис»

Компания «Хоулмонт» объявила о выпуске нового релиза системы документооборота «Тезис 4.2». В новой версии системы пользователей ожидает немало важных изменений, сообщили CNews в «Хоулмонт».

Сервис сравнения и распознавания документов

Одной из важных задач, реализованных в «Тезис 4.2» стало появление возможности сравнения отсканированных версий документов с их электронными оригиналами на базе технологии Abbyy ScanDifFinder. При запуске данного модуля система обрабатывает выбранные файлы и выдает в отдельном окне страницу сравнения оригинала и скан-копии документа, где визуально отмечены все отличия.

В дополнение к сервису сравнения документов появился новый способ распознавания отсканированных вложений, базирующийся на технологии Abbyy FineReader Engine. Ранее для распознавая использовалась интеграция с другим продуктом — Abbyy Recognition Server.

Предпросмотр вложений в списках

Для работы с документами в новой версии системы реализована возможность быстрого просмотра вложений без открытия карточки. Текстовые файлы в формате doc, docx, odt, rtf, txt преобразуются в формат pdf. Переход в режим предпросмотра осуществляется по клику на скрепку в списках карточек. На экране остаются только вложения и кнопки действий из процесса.

Оптимизация работы с вкладкой «Обсуждения»

В новой «Тезис» улучшена работа по чтению комментариев и обсуждений по карточке. Теперь на вкладке «Обсуждения» отображается комментарий, оставленный при выполнении процессного действия, информация о добавлении и изменении вложений, а также обсуждения карточки. На вкладку добавлена возможность выполнить поиск по имеющейся на ней информации. Кроме этого, теперь можно осуществлять переписку в режиме реального времени.

Обновления пользовательского интерфейса

В версии 4.2 сохранится минималистический пользовательский интерфейс с темой Halo, введенный в «Тезис 4.1.» Однако в него внесен ряд изменений, в частности, реализовано развитие функций Drag-and-drop. С помощью простого перетаскивания мышкой в «Тезис» можно изменять порядок открытых вкладок, а также добавлять вложения в карточку.

Синхронизация календаря с почтовыми клиентами

В версии 4.2 появилась возможность отобразить календарь из «Тезис» в почтовых клиентах Outlook и Thunderbird. Она базируется на технологии «интернет-календарей» в почтовых клиентах, которая позволяет показывать календари других приложений в режиме чтения. В качестве формата данных используется распространенный формат iCal. Ссылку для своего календаря пользователь может получить в «Тезис» на экране, открываемом из меню «Помощь» — «Настройки».

Расширенные возможности использования ЭП

В новой версии появилась возможность использования двух видов электронной подписи при работе с различными документами одновременно. Теперь пользователь может сам выбирать, какую ЭП ему использовать — квалифицированную или неквалифицированную. Это стало возможным за счет того, что в настройках пользователя теперь хранится тип используемого сертификата. Каждый пользователь может выбрать нужный ему тип подписи в меню «Помощь» — «Настройки». Кроме того, подписать ЭП теперь можно не только стандартные карточки системы, но и уникальные для каждой инсталляции карточки, созданные в CUBA Studio.

Оптимизированная канцелярия

Масса изменений в версии «Тезис 4.2» коснулась управления канцелярией. Наиболее важными из них, по словам разработчиков, являются реализация возможности использования формы быстрой регистрации для всех канцелярских видов документов, а также возможности регистрации документа в процессе его согласования. Для последнего в стандартный процесс согласования добавлен новый этап «Регистрация», а в форме запуска процесса стал доступен выбор делопроизводителя для этого этапа процесса. Еще одним важным изменением стала возможность свободного выбора принтера для печати штрих-кодов. Помимо этого, набор дел в номенклатуре теперь сортируется по канцелярскому виду документа, а также был изменен порядок формирования индекса дела.

Новые возможности модуля «Совещания»

Помимо того, что совещания теперь можно создавать прямо с основного экрана системы, в модуле организации совещаний появился ряд новых возможностей. Так, совещание теперь отображается в календаре «Тезис» у всех его участников. Кроме того, реализована автоматическая рассылка приглашений на совещания на адреса e-mail, указанные в карточках сотрудников.

VIP-лицензия для администратора

Начиная с версии 4.2, все администраторы СЭД «Тезис» (по умолчанию это пользователи с логином admin) получат VIP-лицензии на использование системы. При наличии VIP-лицензии администратору будет предоставлена возможность входа в систему даже при превышении лимита активных подключений. Это сделано во избежание ситуации, когда администратор не может войти и выполнить срочные настройки, пояснили в «Хоулмонт».

Метрики производительности

Также для администраторов добавили возможность отслеживания текущего состояния сервера. В меню «Администрирование» добавлен новый пункт «Мониторинг», который, помимо «Журнала сервера», включает в себя «Статистику производительности», «Профилировщик экранов» и «Назначенные задания».

Данные, представленные в «Статистике производительности», позволяют отслеживать критерии продуктивности работы системы по временным срезам. Инструмент «Профилировщик экранов» дает возможность собрать информацию по времени открытия различных экранов пользователями. На экране «Назначенные задания» отображаются общие данные по задачам, выполняемым по расписанию, история их исполнения, а также наличие или отсутствие ошибок в процессе работы.

Другие изменения

По информации «Хоулмонт», другие изменения призваны расширить функциональность и повысить удобство и безопасность системного окружения «Тезис»: реализация защиты от перебора паролей (уже через 60 секунд после 5 неудачных попыток ввода пароля пользователю блокируется вход в систему); расширение интеграции с Active Directory (теперь через AD можно управлять ролями и группами доступа пользователей); новое поддерживаемое ПО — Microsoft Office 2016 и браузер Edge; возможность установки вспомогательного приложения «Тезис: Помощник» без прав администратора. В CUBA Studiо — визуальной студии разработки, позволяющей модифицировать «Тезис» своими силами — добавлены возможности создания шаблонов карточек и хранение истории изменений.

Помимо вышесказанного, в новом релизе пользователей ожидают еще несколько десятков модификаций, призванных расширить существующую функциональность СЭД и повысить удобство работы пользователей.