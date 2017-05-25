В Ямало-Ненецком автономном округе внедрена ИС на базе Prognoz Platform

Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа внедрил «Региональную информационно-аналитическую систему» (РИАС), разработанную компанией «К-МИС». Система разработана на основе отечественной программной платформы бизнес-аналитики Prognoz Platform и включает в себя современные удобные инструменты для сбора, аналитической обработки данных, визуализации и оперативного анализа показателей.

Предпосылкой для разработки системы стала потребность региона в эффективном инструменте для проведения анализа разнородной информации, накопленной за многие годы в информационных системах сферы здравоохранения Ямала, а также хранящейся в файловом архиве статистической и оперативной отчетности. Департамент здравоохранения автономного округа и МИАЦ ЯНАО предложили создать аналитическое рабочее место руководителя, посредством которого в удобной форме визуализируются различные отчеты, сводки, диаграммы, графики, тепловые карты. Так появилась задача на разработку и внедрение РИАС в ЯНАО.

РИАС ЯНАО была развернута в 2015 г. в составе комплекса работ по развитию регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа (РС ЕГИСЗ ЯНАО), как одна из ее компонент. Далее совместно разработчиками и сотрудниками МИАЦ выполнялись продолжительные работы по настройке аналитических форм, отладке процедур и процессов интеграции, проверке данных. РИАС ЯНАО промышленно эксплуатируется с 01 августа 2016 г. с определенным перечнем аналитических форм. Работа по разработке и добавлению в РИАС ЯНАО новых форм проводится и сейчас по мере потребности.

Система представляет из себя централизованное web-решение, включающее интеграционный шлюз для подключения различных источников данных, систему хранения первичной информации на базе PostgreSQL, BI-платформу для обработки накопленных данных и web-интерфейс для использования и управления. В качестве BI-платформы выбрана российская система Prognoz Platform.

Базовыми принципами функционирования системы являются возможность интеграции региональных информационных ресурсов в РИАС согласно разработанному открытому API и технической документации РИАС. В результате интеграции деперсонифицированные первичные данные автоматически поступают в РИАС. Поступившая в РИАС информация проходит процедуру проверки и нормирования. Готовая информация размещается в хранилище данных. Имеется возможность подключения иных источников данных для РИАС, в том числе баз данных информационных систем и загрузки файлов с использованием технологии ETL,возможность самостоятельного создания отчетов. Пользователи системы с определенными правами могут создавать новые аналитические формы и отчеты, модифицировать существующие, а также произвольно перенастраивать РИАС под индивидуальные требования. Система позволяет с помощью мощной и развитой BI-платформы формировать различные аналитические сводки и отчеты, предназначенные для оценки работы как региональной системы здравоохранения в целом, так и отдельных медицинских организаций.

Авторизованные пользователи получают доступ к ресурсам РИАС посредством регионального web-портала. Интерфейс пользователя построен на базе тематических «плиток». После авторизации пользователю становятся доступны с учетом предоставленных прав определенные разделы системы. В разделе пользователь выбирает интересующую его группу показателей работы региональной системы здравоохранения. По каждому источнику данных в системе реализованы разнообразные «аналитические панели» - специальные страницы, на которых выводятся отобранные тематические отчеты, диаграммы, графики и т.д.

Благодаря внедрению этого программного продукта пользователи РИАС, в первую очередь руководители учреждений здравоохранения, получили прямой онлайн-доступ к ряду показателей сферы здравоохранения, например, к данным по рождаемости, смертности, онкологическим заболеваниям, диспансеризации определенных групп взрослого населения и т.д.

«С использованием РИАС уменьшилось количество запросов в МИАЦ и медицинские организации, в перспективе эта тенденция усилится. РИАС, в результате, позволит меньше отвлекать лечебные учреждения от своей главной задачи – оказания медицинской помощи населению, при этом обеспечивая доступ к консолидированной региональной аналитике в режиме реального времени руководителям и ответственным специалистам в сфере здравоохранения», - отметил директор департамента здравоохранения ЯНАО С.В. Новиков.