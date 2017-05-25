В AT Consulting произошли новые назначения в руководстве

На должность операционного директора компании AT Consulting назначен Александр Пьявкин, известный по работе в компаниях «Ситроникс телеком солюшнс» и «Энвижн Груп». Пост заместителя генерального директора по финансам занял Георгий Чкареули, ранее возглавлявший финансовую службу в Mars СНГ, розничных сетях «36,6» и «Бетховен», сообщили CNews в AT Consulting.

На посту операционного директора Александр Пьявкин будет отвечать за развитие бизнеса в рамках блоков BI, CRM и ERP, за работу по текущим контрактам и привлечение новых клиентов. Георгию Чкареули на позиции CFO предстоит организовать эффективную систему управления финансовыми потоками, планирования и анализа проектов, контроля долгосрочных и краткосрочных рисков, а также работу с финансовыми институтами и инвесторами.

«Перед нами стоит задача развития новых рынков и направлений, в том числе за рубежом. Для этого необходимо организовать взаимодействие между блоками и практиками, подготовить компанию для масштабного роста с точки зрения структуры и процессов. Убежден, что приход Александра Пьявкина, профессионала с огромным опытом, поможет в этой работе. Георгий Чкареули — один из ведущих финансовых директоров России, работал на этой позиции во многих известных компаниях. Георгий пользуется безупречной репутацией и, я уверен, построит в компании эффективную финансовую систему», — прокомментировал назначения Леван Васадзе, генеральный директор группы AT Consulting.

Александр Пьявкин с отличием окончил Киевское высшее военное инженерное училище связи им. М.И. Калинина по специальности «Автоматизированные системы управления и связи». В 2009 г. окончил курсы EMBA «Управление развитием бизнеса», «Евроменеджмент» в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Имеет большой управленческий опыт. С конца 90-х гг. работал в компаниях, занимавшихся системной интеграцией. Руководил различными департаментами, в задачи которых входили строительство сетей связи, эксплуатация объектов связи, реализация инвестиционных проектов с участием западных компаний по развертыванию мультимедийных систем.

До прихода в AT Consulting Александр Пьявкин занимал руководящие должности в компаниях «Элоком», «Пентаком», «Телко Групп», «Национальные кабельные сети», «Стрим-ТВ» и «Система Масс-медиа». Работал директором департамента телекоммуникационных решений и заместителем генерального директора по технологиям в компании «Ситроникс Информационные Технологии». В мае 2012 г. стал генеральным директором компании «Ситроникс телеком солюшнс». После интеграции «Ситроникс» в Nvision работал первым заместителем генерального директора «Энвижн Груп». Позже занимался консультациями частных инвесторов по вложениям в ИТ-проекты.

Георгий Чкареули в 1991 г. с отличием окончил Тбилисский государственный университет по специальности «Теоретическая физика». В 1995 г. окончил Университет Эмори (США, Атланта) и бизнес-школу Гоизуета. Имеет степень MBA. У Георгия Чкареули большой опыт во всех аспектах финансового управления крупным бизнесом, опыт выполнения объемных консалтинговых исследований по организационным преобразованиям, оценке стоимости крупных производственных предприятий, а также опыт работы с финансовыми рынками по сделкам слияния-поглощения и размещению ценных бумаг.

Чкареули работал топ-менеджером по финансам в таких компаниях, как МФК «Ренессанс», Mars СНГ, «Разгуляй УкрРос», IBS, «36,6», «Антанта Капитал», фонд Prometheus Capital Partners, сеть зоомагазинов «Бетховен».