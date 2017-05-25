Red Hat выпустила новую версию платформы OpenStack для корпоративных заказчиков

Red Hat анонсировала Red Hat OpenStack Platform 11, новую версию сверхмасштабируемой IaaS-платформы. Red Hat OpenStack Platform 11 построена на основе релиза «Ocata» открытого проекта OpenStack и предлагает новый механизм обновления компонентов платформы с использованием составных ролей, а также расширенные сетевые возможности и улучшенную интеграцию с системой управления Red Hat CloudForms.

Red Hat OpenStack Platform 11 – это надежная облачная платформа на основе ОС Red Hat Enterprise Linux, ведущего Linux-дистрибутива корпоративного класса. Решение представляет собой протестированную и сертифицированную версию открытого проекта OpenStack, которая обеспечена поддержкой корпоративного уровня и помогает ускорить масштабирование платформы для реализации клиентских запросов без ущерба для доступности, производительности и безопасности системы. В состав решения входит система управления гибридными облаками Red Hat CloudForms, обеспечивающая мониторинг как инфраструктурных компонентов OpenStack, так и рабочих нагрузок в облаке Red Hat OpenStack Platform.

В Red Hat OpenStack Platform 11 улучшена интеграция с Red Hat Ceph Storage и реализована возможность развертывать ее непосредственно на вычислительном узле OpenStack (ранее эта возможность была представлена в версии techpreview). Ceph Storage может обеспечивать для OpenStack зеркалирование хранилищ данных и, как следствие, репликацию между сайтами в целях аварийного восстановления.

В предыдущей версии Red Hat OpenStack Platform появились составные роли – наборы из отдельных сервисов, формируемые оператором. С помощью таких ролей можно прицельно масштабировать определенные сервисы без масштабирования облака в целом, что значительно упрощает и ускоряет перенастройку системы в ответ на изменение потребностей предприятия. Вместе с тем, составные роли усложнили обновление компонентов платформы. Для решения этой проблемы в Red Hat OpenStack Platform 11 реализован новый механизм обновления составных ролей, обеспечивающий гибкое и согласованное развертывание и обновление компонентов Red Hat OpenStack Platform.

Теперь службы OpenStack могут компоноваться и назначаться в индивидуальном порядке, что позволяет операторам размещать такие компоненты, как базы данных, прокси-сервисы или службы обмена сообщениями на конкретных узлах. В частности, можно добавлять составные роли в ранее развернутое и уже работающее облако, что повышает качество и гибкость обслуживания заказчиков и партнеров по мере расширения их потребностей в облачных технологиях.

Управление сетями и виртуализация компонентов сети (NFV) остаются одними из ключевых функций OpenStack, и Red Hat OpenStack Platform 11 предлагает ряд новых возможностей, которые пригодятся как в стандартных корпоративных сценариях, так и в крупномасштабных конфигурациях поставщиков коммуникационных услуг или ИТ-сервисов. VLAN-aware виртуальные машины – теперь полностью поддерживаются прием и отправка пакетов с VLAN-метками виртуальными машинами в OpenStack при использовании Open vSwitch (OVS) или OVS Data Plane Development Kit (OVS-DPDK). Новые функции и возможности для телеком-провайдеров, реализованные в обновленных версиях OVS и DPDK, повышают производительность системы.

Улучшенная интеграция с системой управления Red Hat CloudForms облегчает повседневную эксплуатацию Red Hat OpenStack Platform 11. В частности, Red Hat CloudForms, входящий в состав Red Hat OpenStack Platform 11, теперь поддерживает контроль и управление регионами OpenStack, несколькими доменами, агрегированными узлами (host aggregates), обеспечивая более унифицированный подход к отображению состояния облака и его эффективности. Кроме того, в новой версии улучшено управление хранилищами данных, в частности, Red Hat CloudForms поддерживает операции со снимками, такие как создание, отображение и удаление.

Red Hat OpenStack Platform предназначена для построения, развертывания и масштабирования облачных систем, работающих вне географических и отраслевых границ. Решение успешно применяется в качестве фундамента для построения частных и гибридных облачных сред сотнями заказчиков по всему миру, среди которых финансовая группа BBVA, Кембриджский университет; разработчик финансово-аналитических решений FICO, проект Massachusetts Open Cloud, Лаборатория реактивного движения НАСА, Национальная лаборатория Ок-Ридж, онлайн-букмекер Paddy Power Betfair, Santander Bank, телеком-операторы Swisscom и Verizon, а также поставщик облачных услуг UKCloud. Кроме того, Red Hat OpenStack Platform опирается на огромную экосистему партнерских решений от таких компаний, как Cisco, Dell, Intel, Lenovo, NetApp, Rackspace, Ericsson, HPE, IBM и многие другие.

При выпуске предыдущей версии Red Hat OpenStack Platform была представления новая модель жизненного цикла продукта, согласно которой версии делятся на долговременные и промежуточные. Каждая третья версия Red Hat OpenStack Platform, начиная с 10, является долговременной и обеспечивается поддержкой сроком до пяти лет. Остальные версии, и в их числе Red Hat OpenStack Platform 11, являются промежуточными и обеспечиваются поддержкой на один год, включая поддержку по вопросам миграции и обновления до следующих версий продукта.

Red Hat OpenStack Platform 11 доступна для загрузки на портале Red Hat Customer Portal в виде самостоятельного продукта, а также в составе решений Red Hat Cloud Infrastructure и Red Hat Cloud Suite.

Радхеш Балакришнан (Radhesh Balakrishnan), генеральный директор Red Hat по продуктам OpenStack,отметил: «С ростом корпоративных сред OpenStack и их сферы охвата заказчикам нужна четкая и ясная перспектива развития, позволяющая и дальше внедрять инновации, не жертвуя уже развернутой инфраструктурой. Red Hat OpenStack Platform 11 помогает обрести такую перспективу, гарантируя стабильность инфраструктуры при обновлении компонентов благодаря новым возможностям Red Hat OpenStack Platform Director, и привнося инновации открытого проекта OpenStack в виде новых функций для работы с сетями, хранилищами данных и управления облаком».

Армаган Амад (Armughan Ahmad), старший вице-президент Dell EMC и генеральный директор направления Solutions and Alliances,сказал: «У Dell EMC и Red Hat общие цели – предоставить заказчику комплексные надежные решения, с помощью которых он сможет легко и быстро трансформировать свой бизнес для достижения успеха в эпоху цифровой экономики. С выпуском Red Hat OpenStack Platform 11 заказчик может воспользоваться преимуществами виртуализации сетевых функций (NFV), новых механизмов обновления и других новшеств платформы OpenStack на серверах Dell EMC PowerEdge. Компания Dell EMC гордится долголетним стратегическим сотрудничеством с Red Hat, в рамках которого мы стараемся максимально упростить развертывание гибридных облачных решений, предлагая заказчику готовые программно-аппаратные комплексы».

Имад Соусо (Imad Sousou), вице-президент Intel и генеральный директор Open Source Technology Center,отметил: «Массовый рост облачных сервисов и числа подключенных к сети устройств требует от дата-центров способности анализировать и трансформировать данные в беспрецедентных масштабах. Работая вместе над созданием таких ключевых технологий, как Intel® Resource Director Technology (Intel RDT) и Data Plane Development Kit (DPDK), компании Intel и Red Hat помогают ускорить превращение OpenStack в платформу для инноваций, подготовив ее к новым стратегиям, базирующимся на использовании мультиоблачных сред и коммуникационных сетей и обеспечивающим больше гибкости и безопасности, одновременно сокращая затраты».