Navicon будет использовать технологию KingswaySoft в проектах внедрения CRM-систем

Системный интегратор и разработчик Navicon заключил партнерское соглашение с KingswaySoft, международным поставщиком интеграционных решений. Navicon планирует использовать технологию KingswaySoft, чтобы ускорить процессы миграции и интеграции данных в проектах внедрения CRM-систем. Инструменты, упрощающие взаимодействие CRM-решений Microsoft Dynamics 365 и Dynamics CRM с внешними источниками данных, уже доступны клиентам интегратора, сообщили CNews в Navicon.

KingswaySoft — международный провайдер из Канады, поставщик ПО для интеграции CRM-решений с внешними источниками данных. Компания работает с клиентами более чем из 70 стран и регионов и реализует партнерские программы, направленные на обмен опытом в использовании интеграционных инструментов между программистами разных специализаций по всему миру.

KingswaySoft разработала набор инструментов интеграции, названный SSIS Integration Toolkit, для ускорения взаимодействия Microsoft Dynamics CRM и Dynamics 365 с внешними приложениями и хранилищами данных. Решение SSIS Integration Toolkit представляет собой набор коннекторов — готовых инструментов для обработки и импорта данных. В продукте реализована интеграция данных через сервисы системы CRM, что позволяет поддерживать логику CRM за счет работающих плагинов. SSIS Integration Toolkit от KingswaySoft поддерживает все версии продукта Microsoft Dynamics CRM, а также адаптирован к новейшей среде Microsoft Dynamics 365.

«Миграция и настройка регулярного обмена данными между CRM и системами, уже установленными в компании — всегда сложный и трудозатратный процесс, так как часто данные имеют разный формат и структуру. SSIS Integration Toolkit от KingswaySoft позволит Navicon переносить информацию из сторонних систем достаточно быстро, дешево и качественно. Клиенты будут работать с самым актуальным набором данных. Кроме того, интеграционные инструменты построены на технологиях Microsoft SQL Server и имеют привычный разработчикам интерфейс. Это даст возможность использовать инструменты с минимальными затратами на обучение сотрудников», — прокомментировала событие <Софья Тотмакова, руководитель департамента CRM компании Navicon.

Инструментарий KingswaySoft уже протестирован Navicon в рамках проекта автоматизации взаимоотношений с клиентами для российского представительства латвийской банковской группы Norvik Banka. В компании-заказчике была установлена внутренняя информационная система, и внедрение решения Microsoft Dynamics CRM 2015 потребовало переноса всех данных из корпоративного хранилища в новую систему. С SSIS Integration Toolkit команде внедрения удалось сократить сроки реализации миграционных и интеграционных механизмов.

«Партнерские программы позволяют нам получить актуальную обратную связь от разработчиков и интеграторов о качестве, доступности и проблемных местах наших решений. Так мы можем оптимизировать продукт с учетом актуальных потребностей клиентов. Поэтому мы рассчитываем на долгосрочное партнерство с системным интегратором Navicon, который работает на нескольких российских отраслевых рынках и понимает специфику и потребности бизнеса разных масштабов и профилей деятельности», — отметила Джессика Петта, координатор по работе с клиентами KingswaySoft.