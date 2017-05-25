На GoTech запущен конкурс идей для бизнес-инкубатора «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» объявила номинацию Next-Generation Security на конкурсе технологических стартапов GoTech. Победители получат возможность присоединиться к команде «Лаборатории Касперского» и развивать проект во внутреннем бизнес-инкубаторе.

Особенность номинации заключается в том, что компания отбирает проекты на стадии pre-seed (бизнес-идея, прототип) и приглашает авторов наиболее интересных решений развивать их внутри «Лаборатории Касперского», предоставляя финансирование, доступ к экспертизе, каналам продаж, технологиям и инфраструктуре.

Участниками могут стать команды и авторы идей, создающие софтверные или «железные» продукты для повышения безопасности облачных сервисов, мобильных устройств и гаджетов, умной инфраструктуры: городов, домов, автомобилей, роботов и беспилотных устройств. Также для номинации интересны технологии распознавания и анализа поведения, решения в области блокчейна, виртуальной и дополненной реальности и других сферах, где тема безопасности является отличительной особенностью будущего продукта.

«Для нас важна как новаторская идея, так и команда, которая способна ее реализовать. Только такое сочетание оказывается плодотворным и позволяет надеяться, что идея превратится в реальный проект. Поэтому если у вас есть и то и другое, дерзайте!», - сказал Вартан Минасян, руководитель центра инвестиций и инноваций «Лаборатории Касперского».

Заявки принимаются до 8 сентября на сайте www.gotech.vc/contest. Отобранные проекты встретятся с экспертами «Лаборатории Касперского» сначала в офисе компании, а затем на форуме GoTech, где 12 октября будут объявлены и награждены победители.

Ранее на конкурсе GoTech были объявлены номинации «Билайн», Google, Dell EMC и ФРИИ, а также независимая номинация GoGlobal, где победителей выбирают эксперты венчурных фондов, корпораций, бизнес-инкубаторов и акселераторов. Главный критерий оценки: сможет ли проект захватить мир и стать глобальной историей успеха?

Форум и финал конкурса GoTech пройдут в Москве 12 октября.