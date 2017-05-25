3i Technologies предоставил S7 сервис анализа текстовых обращений пассажиров

InfoQubes, входящая в консорциум 3i Technologies, подписала трехлетний контракт с одним из крупнейших российских авиаперевозчиков S7 Airlines о предоставлении сервиса классификации текстовых данных для повышения эффективности работы с обращениями пассажиров.

Сервис разработан на базе программной платформы IQ TextAnalyticsPlatform, созданной специалистами консорциума 3i Technologies. Платформа победила в конкурсе, объявленном авиакомпанией S7 в 2016 году. Сервис автоматизирует процесс обработки текстовых предложений и замечаний клиентов компании.

«У авиаперевозчика S7 были очень высокие требования по качеству классификации обращений, однако наша система в полной мере отвечает им. Большинство крупных компаний для оценки качества сервисов используют индекс лояльности клиентов, это показатель определяет готовность клиента порекомендовать услуги друзьям и знакомым. Оперативная обработка и анализ отзывов открывают новые возможности для повышения удовлетворенности клиента услугами компании», - сказал Павел Люничев, генеральный директор компании InfoQubes, входящей в консорциум 3i Technologies.