В «Росэлектронике» модернизировали гарнитуру для авиасвязи

Специалисты холдинга «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработали новую модель авиационной микрофонно-телефонной гарнитуры с повышенными техническими характеристиками. Изделие спроектировано на базе ранее выпускаемой ГСШ-А-18 (гарнитура со средней шумозащитой) и получило обозначение ГСШ-А-18М.

Гарнитура, разработанная тульским ПАО «Октава», оснащена модернизированным телефонным капсюлем, обеспечивающим увеличение звукового давления более чем в 2 раза – с 6 Па до 20 Па. В сочетании с улучшенными показателями шумозаглушения это позволило качественно повысить разборчивость речевого сигнала. Кроме того, разработчики значительно улучшили эргономику гарнитуры.

Предельный температурный диапазон изделия – от 70 до минус 60 градусов Цельсия.

Гарнитура ГСШ-А-18М прошла сертификацию Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) и получила свидетельство годности комплектующего изделия. Ее прототип – ГСШ-А-18 – была сертифицирована лишь в составе оборудования. Получение специального сертификата на комплектующее изделие обеспечивает расширение рынка сбыта новой разработки. Новая гарнитура может использоваться не только в системах бортовой связи, но и в аэродромных диспетчерских пунктах, на флоте и в составе других телефонных и радиокомплексах.

Гарнитура ГСШ-А-18М была представлена на Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2017, которая проходила 20-22 мая в Минске (Республика Беларусь).