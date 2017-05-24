Navicon разработала отраслевую BI-модель для фармацевтики

Navicon представила собственную аналитическую модель, созданную с учетом специфических потребностей фармацевтических производителей, работающих в России. Готовая отраслевая BI-модель собрана на основе «лучших практик» из масштабных проектов бизнес-анализа в фармацевтической отрасли: в ней реализованы стандартизированные механизмы вычислений и подходы к консолидации данных из разных источников.

Аналитическое решение Navicon создано специально для фармацевтических компаний, работающих со множеством дистрибьюторов и аптечных сетей. Благодаря инструментам очистки и хранения данных Microsoft SQL Server 2016, BI-модель позволяет автоматически консолидировать информацию, поступающую из собственных и внешних источников компании.

Помимо этого, встроенные инструменты обработки и визуализации данных Power BI позволяют в несколько кликов создавать качественные интерактивные отчеты и делиться ими с коллегами. Таким образом, всем сотрудникам компании доступны одинаковые аналитические выкладки, а руководители фармпроизводств получают возможность принимать взвешенные управленческие решения на основе постоянно обновляемого набора данных.

Разработка отраслевой BI-модели стала ответом на рост российского фармацевтического производства почти на 24% за 2016 год, сопровождавшийся укрупнением первой двадцатки игроков рынка. Расширение фармкомпаний, увеличение объемов инвестиций в новые производства и каналы дистрибуции потребовали от производителей более эффективного распределения и постоянного контроля финансовых потоков организаций, а также оперативного реагирования на динамику внутри компаний и на рынке.

«В фармацевтике существует довольно жесткая специфика, которая влияет на процесс бизнес-анализа: необходимо буквально “на кончиках пальцев” держать информацию, поступающую от дистрибьюторов и сетей, чтобы оперативно принимать взвешенные управленческие решения. Наша компания наработала колоссальную экспертизу в этой отрасли. По сути, мы сформировали целый пул технологий, позволяющих повысить эффективность работы коммерческого и маркетингового департаментов – от контроля вторичных продаж до управления трейд-маркетинговыми активностями. BI-модель стала еще одним звеном в системе комплексной автоматизации фармкомпаний», – сказала Мария Аверина, руководитель департамента интеграционных услуг и комплексных решений компании Navicon.