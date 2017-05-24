Компания «Барс Груп» создала «Универсальный конструктор портала». Новый продукт содержит готовый набор функций, который позволяет создать сайт и управлять им, не обладая специальными техническими знаниями, сообщили CNews в «Барс Груп».

Конструктор содержит все необходимые инструменты (опции, настройки, редактор) для создания веб-страниц, добавления функционала, редактирования дизайна, продвижения и обслуживания сайта.

Он разработан на основе комплекса программного обеспечения с открытым исходным кодом и является гибким технологическим решением с возможностью создания, доработки и настройки функционала с учетом особенностей каждого проекта.

По словам разработчиков, конструктор объединяет несколько востребованных и популярных модулей. Так, модуль «Управление контентом» позволяет администратору портала самостоятельно управлять записями, конструировать опросы и собирать статистику обратной связи.

С помощью модуля «Медиа» администратор портала может формировать структурированное файловое хранилище, а также управлять публикацией альбомов медиаконтента в соответствующие галереи (фото, видео).

В свою очередь, модуль «Структура» позволяет менять цветовую схему в рамках преднастроенных дизайн-шаблонов, управлять структурой меню портала и иерархией элементов с помощью функции Drag-and-drop, а также создавать и полностью настраивать дочерние порталы.

Администратору портала доступно управление интеграцией с почтовым сервером и ЕСИА, настройка шаблонов писем, формы обратной связи, а также регистрация совершаемых в административной панели действий.

В числе особенностей продукта — возможность дифференцированного распределения прав доступа пользователей и управления ролевой моделью.

Конструктор портала интегрирован с платформой бизнес-аналитики Alpha BI, в связи с чем существует возможность добавления виджетов и дашбордов, сконструированных в ней, абсолютно на любую страницу портала, указали в «Барс Груп».