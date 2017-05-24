«БАРС Груп» совершенствует электронное здравоохранение на Сахалине

«БАРС Груп», дочерняя компания национального центра информатизации «Ростеха», заключила контракт на развитие, доработку и тиражирование регионального фрагмента Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), в рамках которого все 39 учреждений здравоохранения Сахалинской области до конца 2017 года будут подключены к единой системе. Проект осуществляется на базе российской разработки «БАРС. Здравоохранение – МИС», входящей в реестр отечественного программного обеспечения.

Контракт заключен с Медицинским информационно-аналитическим центром на сумму 73,5 миллиона рублей. Цель проекта – автоматизация оказания медицинской помощи в области, повышение контроля над качеством лечебно-диагностических процессов, снижение нагрузки на медицинский персонал, а также повышение доступности медицинских услуг для жителей области.

«Система будет полезна всем участникам процесса: пациентам будут доступны такие возможности, как Единая электронная регистратура; врачи получат возможность прямо со своего рабочего места записывать пациентов на консультации и госпитализацию в другие учреждения региона, - сказал министр здравоохранения Сахалинской области Алексей Пак. - Одной из особенностей системы станет внедрение функционала «Онкопрофилактика», что позволит создать популяционный раковый регистр и в конечном итоге спасать человеческие жизни за счет раннего выявления онкозаболеваний».

В 2016 году «БАРС Груп» внедрила пилотный проект медицинской информационной системы (МИС). В качестве «пилотных» медицинских организаций для апробации МИС были выбраны консультативно-диагностический центр и городская поликлиника №7 Южно-Сахалинска, а также Корсаковская центральная районная больница. Были внедрены модули «Регистратура», «Поликлиника», «Приемный покой», «Дневной стационар», «Диагностика», «Аптека», «Листок нетрудоспособности». В результате лечебно-диагностические процессы учреждений успешно были объединены в единую информационную среду, и сейчас данный опыт внедрения будет тиражирован на всю область.

Ранее региональные фрагменты ЕГИСЗ на основе технологий «БАРС Груп» были созданы в семи субъектах РФ: Калининградской, Новосибирской, Челябинской, Ростовской, Саратовской, Томской областях, а также Чеченской Республике. 35 субъектов и более 500 медицинских учреждений по всей России более работают в одной из систем «БАРС Груп» для здравоохранения. По версии авторитетного издания «CNews Analytics» компания «БАРС Груп» заняла второе место в рейтинге «Крупнейшие поставщики решений для здравоохранения».