Viewsonic представила монитор XG2530 с частотой обновления 240 Гц

ViewSonic представила 25-дюймовый игровой монитор XG2530 с технологией AMD FreeSync, частотой обновления 240 Гц, временем отклика 1 мс и собственным разрешением Full HD 1080p (1920x1080).

Обладая временем отклика в 1 мс и низкой задержкой ввода, новинка обеспечивает плавное изображение на экране в насыщенных графикой игровых сценах. На данный момент это самый быстрый монитор из новейшей игровой серии ViewSonic XG и выбор TN-матрицы обусловлен именно ее скоростными характеристиками и отсутствием шлейфов при разгоне до 1 мс.

XG2530 имеет частоту обновления 240 Гц, что гарантирует четкую и плавную графику, вне зависимости от того, насколько быстро происходит действие. Монитор оснащен расширенным набором предустановленных режимов, оптимизированных под различные игровые сценарии. Режимы названы согласно игровым жанрам: стрелялки FPS (First Point Shooter), стратегии RTS (Real-Time Strategy) или многопользовательские онлайновые игры MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) и упрощают настройку монитора для конкретного жанра. Кнопка «Game Mode» открывает предварительно откалиброванные настройки, которые дают наилучшее сочетание цвета и технологии для конкретных игровых сценариев.

Функция стабилизации черного цвета помогает улучшить видимость в темных сценах, сохраняя при этом яркие, живые цвета и контрастность, а встроенная технология «ColorX» обеспечивает оптимальную частоту обновления, время отклика и цвет для игр жанра FPS. Кроме того, XG2530 предусматривает два настраиваемых режима «Gamer», которые позволяют пользователям создавать и сохранять собственные настройки для конкретных игр.

Поддерживаемая монитором технология AMD FreeSync обеспечивает синхронизацию частоты смены кадров между графической картой и монитором, а это залог максимальной плавности картинки и низкой утомляемости глаз.

Монитор XG2530 оснащен широким набором интерфейсов для подключения, такими как DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 и 2.0, а также портами USB 3.0 A / B. Два встроенных динамика и аудиовыход обеспечивают полные мультимедийные возможности. Удобная эргономичная подставка позволяет регулировать положение монитора.

«Вдохновленные задачей удовлетворения самых потребностей наиболее взыскательных геймеров, мы разработали монитор XG2530 с широким спектром опций, которые могут иметь решающее значение для победы, - сказал Александр Фролов, менеджер по продукции представительства ViewSonic в странах СНГ. - Оснащенный быстрой частотой обновления 240 Гц, временем отклика в 1 мс, технологией AMD FreeSync и множеством настраиваемых режимов для всех типов игр, XG2530 позволяет получить плавное, свободное от задержек изображение, которое требуются геймерам».