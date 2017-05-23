Stack Group на конференции «ИТ в здравоохранении 2017» расскажет о защищенной по 152-ФЗ ИТ-инфраструктуре M1Cloud

Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса Stack Group, в рамках конференции «ИТ в здравоохранении 2017» (организатор — CNews Conferences) расскажет о том, что профессиональный сервис-провайдер способен эффективно обеспечивать защиту персональных данных в облачной среде пациентов компаний отрасли здравоохранения в соответствии с требованиями закона 152-ФЗ.

Облако корпоративного уровня для медицинских учреждений и фармацевтических компаний должно быть катастрофоустойчивым и построено на оборудовании и программных продуктах высшего качества от мировых лидеров. Геораспределенное облако M1Cloud от Stack Group обеспечивает гарантированную отказоустойчивость, так как построено на оборудовании Hewlett Packard Enterprise (HPE), при этом для обработки персональных данных создан защищенный контур в соответствии с требованиями как международных стандартов, так и регуляторных требований по размещению в защищенных средах информационных систем персональных данных и государственных информационных систем. Защищенная инфраструктура M1Cloud соответствует требованиям по безопасности, включая УЗ1 для ИСПДн и К1 для государственных информационных систем.

Основное преимущество для компаний, работающих в здравоохранении — это отсутствие капитальных затрат на покупку оборудования, ПО и лицензий (модель подписки), а также приоритетная техническая поддержка от Stack Group, подчеркнули в компании.

Для компаний отрасли здравоохранения Stack Group предоставляет целый спектр возможностей: от предоставления вычислительных ресурсов и хранения данных в M1Cloud до удаленных рабочих столов (VDI) и размещения информационных систем по всему миру благодаря партнерскому статусу Equinix.