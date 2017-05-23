Шлюз отказоустойчивости Resilient Sip Box проверен на совместимость с программной средой BroadWorks

Российский разработчик ИТ-решений для бизнеса RCNTEC («Арсиэнтек») подтвердил совместимость своей разработки — шлюза отказоустойчивости Resilient Sip Box (RSB) — с программной средой BroadWorks (Broadsoft). Таким образом, компания стала первым российским технологическим партнёром компании Broadsoft, которая специализируется в области Voice over IP (VoIP) и сфере разработки SIP-приложений для сервисов унифицированных коммуникаций, сообщили CNews в RCNTEC.

Resilient Sip Box (RSB) позволяет обеспечить растущую необходимость потребителей облачной телефонии и корпоративных заказчиков в непрерывности предоставления услуг и повышении качества связи. Шлюз RSB позволяет оказывать услуги связи даже в те периоды, когда связь с серверами облачной АТС отсутствует по причине аварий на каналах ПД. Таким образом, уровень надежности сервиса увеличивается вплоть до 99,999%, отметили в RCNTEC. Шлюз также оснащен средствами технической диагностики неисправностей на VoIP-сетях, может работать в кластере, имеет высокую производительность.

«Сотрудничество BroadSoft и RCNTEC поможет решить проблемы заказчиков, связанные с переходом от традиционных АТС к облачным, — считает Марк Бейкер, директор по развитию бизнеса BroadSoft. — Шлюз отказоустойчивости RSB поможет провайдерам и их клиентам достигнуть более высокого уровня сервиса».

«Наша разработка полностью отвечает потребностям заказчиков в надёжности и отказоустойчивости связи на удалённых объектах. Решение выгодно отличается от зарубежных аналогов по цене и функционалу. Официальное подтверждение совместимости от Broadsoft — хорошая рекомендация для российских и зарубежных заказчиков, уже использующих решения этой компании в своём бизнесе. RSB полностью отвечает общему курсу нашего государства на импортозамещение, а благодаря высокой конкурентоспособности на мировом рынке может претендовать и на долю экспорта в сфере ИТ», — заявил вице-президент по телекоммуникациям и связи RCNTEC Евгений Новиков.

RSB обеспечивает базовый набор телефонных сервисов (Call, Transfer, Hold, N-Way Conference, MOH), а также соединение с PSTN. Гибкая настройка маршрутизации позволяет настроить доступ к МГ/МН-направлениям в случае недоступности IP PBX, а генерация CDR позволит корректно выставить счета за совершённые вызовы. Устройство обеспечивает до 200 одновременных вызовов в момент недоступности IP PBX.

Механизмы контроля качества каналов связи позволяют в автоматическом режиме перенаправлять SIP-трафик на альтернативный SIP Proxy или Voice Gateway. Администратор может настроить до 255 различных направлений, управляя таймерами и порогами переключения между маршрутами. При этом не требуется какая-либо настройка абонентских устройств, а само переключение происходит без перерыва связи прозрачно для абонента.

RSB оснащён средствами сетевой диагностики подключений, позволяет собирать трафик инструментом tcpdump и сохранять его на локальном flash-носителе для дальнейшего анализа. Также имеется необходимый доступ к статистической информации по работе SIP-устройств, с которыми взаимодействует RSB, и к системным логам.

По информации RCNTEC, RSB позволяет локализовать механизмы провиженинга абонентских устройств в целях экономии полосы пропускания на WAN-каналах. Для этих целей используется локальный flash-носитель и обеспечивается поддержка протоколов FTP/TFTP. Также RSB обеспечивает DHCP, DNS и NTP-сервисы. Данные возможности позволяют локализовать на RSB все необходимые для работы IP-телефонии сервисы, освобождая сетевое оборудование от несвойственных ему функций.

В то же время, Resilient Sip Box обеспечивает работу в кластерной конфигурации, при этом переключение между узлами кластера осуществляется без прерывания текущих разговоров. Также без перерыва связи в режиме кластера возможно провести замену системного программного обеспечения RSB.

В данный момент решение тестирует МТС, телекоммуникационный оператор в России.