Производители систем автоматизации приняли OPC UA TSN в качестве единого протокола коммуникации

ABB, Bosch Rexroth, B&R, General Electric, KUKA, National Instruments (NI), Parker Hannifin, Schneider Electric, SEW-EURODRIVE и TTTec объявили о совместном развитии OPC UA через сети чувствительные ко времени (TSN), в качестве единого решения связи между промышленными контроллерами и облаком. Он реализован на базе решений открытых стандартов, чтобы устройства независимо от их производителя были полностью совместимы в полевых условиях.

Участвующие компании стремятся к тому, чтобы грядущее поколение устройств поддерживали OPC UA TSN.

До сих пор для коммуникации между устройствами от разных производителей в промышленной автоматизации используют разные протоколы, которые зачастую несовместимы друг с другом. Пользователи часто становятся заложниками проприетарных систем. Производители продукции вынуждены одновременно разрабатывать множество версий для одного и того же продукта, чтобы поддерживать разные стеки протоколов. В силу данных обстоятельств инновационные и новые концепции автоматизации внедряются крайне ограничено. Для пользователей это означает, что они не могут раскрыть весь потенциал их систем автоматизации.

ABB, Bosch Rexroth, B&R, General Electric, KUKA, NI, Parker Hannifin, Schneider Electric, SEW-EURODRIVE и TTTech ведут совместную работу в рамках консорциума промышленного интернета (IIC) и OPC Foundation. Все партнерские организации стремятся к созданию полностью открытого, единого и совместимого IIoT-решения для коммуникации реального времени Peer-to-Peer. Для того, чтобы контроллеры могли обмениваться данными не только между собой, но и с облаком.

Компании видят в OPC UA TSN будущий стандарт для промышленной автоматизации и IIoT-связи. OPC UA TSN - это комбинация расширенного протокола OPC UA с помощью модели «Издатель\Подписчик» и EEE TSN Ethernet стандартов. В OPC UA TSN имеются все необходимые компоненты, чтобы объединить связь в единую систему для промышленной автоматизации. Иными словами, осуществляется сращивание информационных технологий (IT) и технологии управления (анг. Operational Technology). Таким образом выполняется ключевое требование для промышленного интернета вещей и промышленности 4.0.

Производители стремятся к тому, чтобы OPC UA TSN поддерживался в следующих поколениях их продукции. Первые прототипы технологии уже интегрированы в опытных образцах IIC. Опытные образцы продемонстрируют, что OPC UA TSN может обеспечить связь между контроллерами раз-личных производителей через единую IT-инфраструктуру.

Группа открыта для присоединения для всех компаний, разделяющих общий взгляд на единый стандарт связи не только между контроллерами, но и между контроллерам и облаком.