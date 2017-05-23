«МойОфис Стандартный» локализован на татарский язык

«Новые облачные технологии» сообщила о локализации приложений «МойОфис Текст» и «МойОфис Таблица» на татарский язык.

Республика Татарстан - один из лидеров по использованию информационных технологий, в том числе отечественного программного обеспечения. С 2016 года на территории республики реализуется пилотный проект по тестированию офисных приложений «МойОфис».

Поддержка татарского языка добавлена в продукт для создания и редактирования документов на настольных компьютерах «МойОфис Стандартный». Решение позволяет работать на операционных системах Windows, Linux и не требует подключения к сети интернету.

«Локализация приложений "МойОфис" на татарский язык предоставит конечному пользователю современные инструменты для эффективной работы. Развитие информатизации на родном языке является важным шагом сохранения культурных традиций через информационные технологии», - отметил генеральный директор компании «Новые облачные технологии» Дмитрий Комиссаров.

Разработчик продолжает работу над поддержкой национальных языков РФ: в июне будет добавлена поддержка башкирского языка. В планах локализация продуктов «МойОфис» на языки стран СНГ и дальнего зарубежья.

Компания «Новые облачные технологии» является резидентом ОЭЗ «Иннополис» и сотрудничает с Университетом Иннополис в рамках подготовки образовательных программ для ИТ-специалистов.

Приобрести «МойОфис Стандартный» можно у авторизованных партнеров компании «Новые облачные технологии».