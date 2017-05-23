Lenovo представила новое семейство ноутбуков IdeaPad

Lenovo объявила о выпуске на мировой рынок сразу шести ноутбуков обновленной линейки Lenovo IdeaPad. Они рассчитаны на широкий круг покупателей и сочетают в себе высокую производительность и портативность.

Новое семейство ноутбуков Lenovo IdeaPad включает в себя обновлённые модели IdeaPad - 720, 520 и 320, а также пополняется серией тонких и лёгких ноутбуков - IdeaPad 720S, 520S и 320S. Представленные новинки имеют проработанный дизайн, хорошую функциональность и современные характеристики и рассчитаны на широкий круг покупателей с самым разнообразным бюджетом.

Инженеры Lenovo значительно переработали конструкцию моделей, чтобы обеспечить больший комфорт при использовании. Одна из самых тонких моделей IdeaPad 520S имеет толщину 19,3 мм. А цветовые вариации и материал корпусов были подобраны профессиональными дизайнерами. К примеру, корпус модели IdeaPad 720S выполнен из полированного анодированного алюминия со специальной блестящей огранкой краёв.

Изменения в дизайне коснулись не только внешнего вида устройств - в новом семействе IdeaPad представлены обновленная клавиатура, улучшенная клавиша переключения регистров и более тонкие рамки вокруг дисплея. Кроме того, дизайнеры использовали высокоточную сенсорную панель Microsoft Precision Touchpad для более эффективной работы пользователя с операционной системой Windows 10, установленной на все представленные новинки.

Для тех, кому важны одновременно и производительность, и мобильность, компания Lenovo предлагает ультратонкие модели с индексом S. Так, старшая модель IdeaPad 720S оснащается процессором Intel Core i7, до 1 ТБ PCIe SSD, а также быстрым интерфейсом Thunderbolt 3 при весе всего 1,14 кг.

IdeaPad 720S опционально комплектуется сканером отпечатков пальцев для быстрого и безопасного входа в систему с помощью Windows Hello и сенсорным дисплеем формата UHD (13-дюймовая модель не имеет сенсорного покрытия экрана). Для большей мобильности она поддерживает функцию постоянной зарядки. Даже при отключенном питании возможно заряжать другие устройства через порт USB.

Тем, кто ценит удобство и функциональность, стоит обратить внимание на IdeaPad 520 и 520S, оснащенные процессорами Intel 7 поколения вплоть до Intel Core 7 и графикой Nvidia GeForce 940MX. Дополнительно они могут быть укомплектованы клавиатурой с подсветкой и дополнительным сканером отпечатков пальцев.

Для пользователей, которым нужен доступный, но качественный ноутбук с современными характеристиками для повседневного веб-серфинга, просмотра видео и электронной почты, хорошим вариантом могут стать IdeaPad 320 и IdeaPad 320S. Модели будут поставляться в самых разнообразных цветовых вариациях.

Для геймеров Lenovo выводит на рынок новый 17-дюймовый игровой ноутбук Lenovo Legion Y920, сертифицированный для работы с VR-контентом. Модель оснащается процессорами Intel седьмого поколения Intel Core серии K с разблокированным множителем, графическим адаптером Nvidia Geforce GTX 1070 c 8 ГБ DDR5, функцией разгона, а также механической клавиатурой с настраиваемой RGB-подсветкой.