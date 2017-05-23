«Консист Бизнес Групп» и E-Com объединили усилия в проектной реализации электронного документооборота

Компания «Консист Бизнес Групп» заключила соглашение о сотрудничестве с провайдером электронного документооборота E-Com. Партнерская программа будет работать в рамках разработки, внедрения и сервисного обслуживания ИТ-решений по электронному документообороту, в том числе по технологии EDI, сообщили CNews в E-Com.

Компании намерены совместно развивать свои проектные решения с заказчиками из различных отраслей экономики. В первую очередь, это касается технологий электронного документооборота в рамках СЭД, ECM, EDI. Настройка автоматизации бизнес-процессов у заказчиков затронет сразу два основных направления — внутрикорпоративный обмен информацией между отделами и подразделениями и внешние электронные коммуникации с контрагентами. Опыт и решения компаний-партнеров будут доступны всем организациям, готовым внедрить у себя на предприятии полный спектр услуг по ЭДО и управленческому консалтингу.

В активе «Консист Бизнес Групп» — глубокая экспертиза и опыт создания автоматизированных систем внутреннего документооборота в таких отраслевых направлениях, как: нефтегазовая отрасль, банковская сфера, энергетика, страхование, промышленность, телеком и других.

E-Com со своей стороны готов предложить решения по межкорпоративному обмену данными в электронном виде на базе EDI-технологий.

«Компания E-Com имеет 10-летний опыт в обеспечении межкорпоративного обмена данными, базовым решением для которых является SaaS-платформа Evolution 3.0. Изначально система была создана для обеспечения передачи EDI-сообщений между контрагентами, — рассказал Алексей Аксенов, генеральный директор E-Com. — Система работает по принципу онлайн-интерфейса, через который передаются информационные сообщения стандартного формата, оптимизируя бизнес-цепочки в поставках. Данная технология наиболее востребована в ритейле, логистике и производстве, что позволяет нам сформировать проектные решения и внедрять их в крупных федеральных розничных компаниях».

Павел Горянский, генеральный директор «Консист Бизнес Групп», со своей стороны отметил: «Мы видим большие перспективы в сотрудничестве. Объединив усилия, мы сможем предлагать нашим заказчикам комплексные решения по обмену документами и экспертизу в организации ЭДО от внутренних инфраструктурных задач до внешних операционных».

Обе компании имеют реализованные проекты не только в России и СНГ, а также в Европе, поэтому сотрудничество направлено на стратегическое развитие обеих компаний. В рамках партнерского соглашения будет сформирована единая позиция по направлению ЭДО для всех партнеров «Консист Бизнес Групп» и E-Com.