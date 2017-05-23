«Комсомольская правда» предоставит быстрый доступ к публикациям и комментариям для аналитики Brand Analytics

Компания Brand Analytics и «Комсомольская правда» договорились о сотрудничестве в области данных и аналитики. КП предоставит доступ к API своих публикаций и комментариев читателей, а Brand Analytics, со своей стороны, предоставит доступ к TalkWave — инструменту для конкурентного анализа виральности материалов СМИ в соцмедиа, сообщили CNews в Brand Analytics.

«Рост спроса на аналитику — не мода, а вопрос выживания, а впоследствии и лидерства. И аналитика медиа тут не исключение: и бизнесу, и государству уже не подходят ни еженедельные, ни даже ежедневные отчеты-дайджесты. Любому бренду, будь то госкомпания или коммерческий бизнес, нужен не медленный мониторинг, а автоматическая реалтайм-аналитика репутации в едином поле СМИ и соцмедиа, аналитика потребительских трендов и инсайтов в конкурентном окружении и аналитика бизнес-угроз и прогнозов для понимания “завтра”», — отметили представители Brand Analytics.

Для автоматической аналитики репутации бренды используют дашборды, оповещения сигнальных систем и автоматическую аналитическую отчетность. Потребители медиааналитики в компаниях — PR, SMM, маркетинг, исследователи, HR и безопасники — уже приняли и «обживают» метрики для автоматического контроля репутации в соцмедиа: внимание, лояльность и вовлеченность. Пришло время приблизить к реалтайму и анализ публикаций СМИ, считают в компании.

В данном случае доступ к API, предоставленный со стороны КП, позволил значительно ускорить анализ влияния материалов издания на единое медиаполе, что, по словам представителей Brand Analytics, нашло соответствующее отражение во всех аналитических продуктах компании: сигнальной системе, дашборде Brand Visor, в самой системе Brand Analytics и в открытых публичных «Медиатрендах».

Brand Analytics предоставила КП доступ к инструменту TalkWave для анализа распространения публикаций в социальных медиа и оценки эффективности как отдельных сюжетов, так и работы редакции в целом. Медиа сейчас широко используют инструменты для анализа потребления материалов и поведения пользователей на своих площадках, однако дистрибуция публикаций во внешние каналы, включая соцсети — ключевой вопрос для развития любого СМИ, подчеркнули в компании. TalkWave реализует конкурентный анализ, тем самым предоставляя возможность изданию оперативно корректировать редакционную работу.

«Интегральный рейтинг цитируемости топ-30 СМИ компании Brand Analytics показывает спрос на наши материалы и другими СМИ, и пользователями соцсетей. И здесь, и там мы видим для себя потенциал роста и обязательно его реализуем благодаря расширению используемых аналитических инструментов. А потенциальные клиенты увидят результаты работы команды КП в аналитических продуктах нашего партнера», — рассказала Олеся Носова, заместитель главного редактора «Комсомольской правды» и издатель KP.RU.

«Вместе с ускорением медиа должна ускориться и медиааналитика. Давно нет утренних и вечерних газет, нет “подшивки” утреннего мониторинга для руководства на -дцать страниц. А есть картина по компании здесь и сейчас, и эта картина — аналитическая. Мы видим большой потенциал в подобном технологическом сотрудничестве со СМИ как для клиентов, так и для наших медийных партнеров. И если еще вчера нам приходилось объяснять заказчику возможности анализа единого медиаполя, то сейчас подобный запрос у крупных брендов уже сформирован, и мы рады тому, что движемся навстречу клиентам вместе с коллегами из КП», — отметила Наталья Соколова, CEO компании Brand Analytics.