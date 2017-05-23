Издательство «Известия» подключило новых сотрудников к работе в СЭД «Этлас»

После успешного внедрения в 2015 г. системы электронного документооборота «Этлас» в издательстве «Известия» было принято решение о подключении к работе в системе еще нескольких отделов. Об этом CNews сообщили в компании «Этлас-Софт».

ФГУП издательство «Известия» — федеральное государственное унитарное предприятие, входящее в структуру Управления делами Президента России. Наряду с выпуском газет, журналов, книжной продукции по культурно-просветительской и общественно-политической тематике, известинцы выполняют ответственные заказы Правительства Российской Федерации, Администрации Президента, Государственной Думы, Совета Федерации.

На сегодняшний день в головном офисе издательства автоматизирован ряд ключевых бизнес-процессов, связанных с автоматизацией учета и обработки входящих, внутренних и исходящих документов. Создан системный подход к работе с документами издательства, на который не влияет физическое расстояние между подразделениями издательства. Организован единый архив документов издательства. Появилась возможность работы с документами в любое время и в любом месте за счет использования веб доступа к системе. Сократились сроки исполнения и согласования документов. Практически моментально можно получить доступ к нужному документу. Сформирован ряд бизнес-процессов обработки документов, которые позволили издательству более оперативно решать текущие задачи.

На новом этапе была расширена лицензия использования системы с целью подключить еще ряд ключевых сотрудников к работе в системе.