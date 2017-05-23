Fujitsu представила три новые рабочие станции Celsius

Fujitsu представила 3 инновационные рабочие станции семейства Celsius. Созданные для обеспечения высокой производительности работы, поддерживающие высокое качество графики и настройку в соответствии с требованиями пользователей, новые модели станций Celsius также демонстрируют высокую энергоэффективность и поддерживают современные функции обеспечения безопасности.

Fujitsu представила мобильную рабочую станцию, которая поддерживает технологию биометрической аутентификации, самую компактную высокопроизводительную систему форм-фактора Micro-Tower и «легкую» рабочую станцию с объемом корпуса 10 литров.

Новые рабочие станции подойдут разработчикам контента и графическим дизайнерам. В устройствах установлены профессиональные графические карты Nvidia Quadro, что позволяет им обрабатывать ресурсозатратные задачи визуализации. Использование процессоров семейства Intel Xeon, надежность работы и широкие возможности улучшения характеристик рабочих станций делают их оптимальным выбором для инженеров, архитекторов и других категорий пользователей, нуждающихся в высокопроизводительных системах.

Джон Педди (Jon Peddie), президент компании Jon Peddie Research, сказал: «Рынок рабочих станций постоянно растет: в 2016 году он увеличился на 9%, а за последние 5 лет ежегодные темпы роста составляли 5%. Современные рабочие станции, включая новые модели семейства Fujitsu Celsius, обеспечивают почти в 70 раз более высокую скорость работы по сравнению с ПК, которые выпускались в 1995 году. Потребность во все более высокой производительности обуславливается активным использованием 3D-анимации при создании цифрового контента, работой в многоэкранном режиме и новыми сетевыми и графическими технологиями. Сейчас мы наблюдаем значительное увеличение производительности рабочих станций при уменьшении физических размеров, и компания Fujitsu занимает ведущие позиции в этом направлении».

Тонкая мобильная рабочая станция Celsius H770 с диагональю дисплея 39,6 см (15,6 дюйма) представляет собой защищенную мобильную систему, благодаря технологии бесконтактной биометрической аутентификации PalmSecure компании Fujitsu. Рабочая станция создана на базе процессора Intel E3-1500M v6 последнего поколения и новейших графических карт Nvidia Quadro с поддержкой до 1024 ядер CUDA и оснащена репликатором портов, совместимым с 7 моделями ноутбуков Lifebook компании Fujitsu, что делает ее решением для рабочих сред с общим рабочим пространством.

Обновленная система Celsius J550/2 по-прежнему остается самой высокопроизводительной рабочей станцией суперкомпактного форм-фактора, благодаря поддержке полноразмерных графических карт, вплоть до Nvidia Quadro P2000. Несмотря на малый объем корпуса (10 литров), она поддерживает возможность подключения до 11 мониторов. 3 монитора работают при поддержке встроенной графической карты Intel HD Graphics P530, а 8 дополнительных – при поддержке 2 графических карт Nvidia Quadro P600. Помимо традиционных сценариев использования (2D и 3D) эта система идеально подойдет для использования в центрах управления или для наблюдения в торговых залах.

Дополняет новинки настольная рабочая станция Celsius W570, устанавливающая новый стандарт производительности компьютера, выполненного в компактном корпусе. Система имеет почти на 30% меньшие размеры по сравнению с предыдущей моделью и обеспечивает впечатляющую производительность в небольшом корпусе объемом 21 литр. Стандартная модель Celsius W570 имеет максимально низкое энергопотребление (280 Вт), а вариант мощностью 400 Вт с бескабельной конструкцией предоставляет множество возможностей для расширения, включая установку до 3 модулей NVMe PCIe M.2. Система также поддерживает возможность добавления и замены устройств хранения данных с фронтальной стороны устройства. В соответствии с потребностями будущего рабочая станция поддерживает воспроизведение 3D-изображения в приложениях виртуальной реальности с частотой обновления 90 кадров в секунду. Высокая производительность графики достигается за счет использования профессионально карты Nvidia Quadro P4000.

Томас Брэттхауэр (Thomas Bretthauer), руководитель подразделения по разработке рабочих станций компании Fujitsu, отметил: «Компании, особенно те, которые занимаются автоматизированным проектированием, а также компании, работающие в области архитектуры и строительства, все более активно используют 3D-технологии и технологии виртуальной реальности. Возможность визуализировать свои продукты позволяет уменьшить циклы планирования и внедрения и поддержать маркетинговые инициативы. Новейшие рабочие станции Celsius созданы на основе более чем 26-летнего опыта работы Fujitsu в области проектирования передовых вычислительных систем. Такой опыт позволил нам обеспечить высокий уровень производительности и надежности в компактном исполнении для профессионалов, работающих в офисе, и гарантировать надежную защиту данных при работе в мобильном режиме».

Все новые модели настольных рабочих станций Celsius готовы для заказа, а модель Celsius H770 можно приобрести уже сейчас в регионе EMEIA. Стоимость зависит от модели, конфигурации и региона.