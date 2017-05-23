Delta Electronics реализовала проект для нефтеперерабатывающего комплекса «ТАИФ-НК»

Delta Electronics объявила об успешной реализации проекта по обеспечению источниками бесперебойного питания инженерно-технических средств охраны, периметрального ограждения, а также систем видеонаблюдения и контроля на территории комплекса глубокой переработки тяжелых остатков (КГПТО) «ТАИФ-НК» в городе Нижнекамске. Как рассказали CNews в компании, проект был реализован официальным дистрибьютором Delta Electronics – «Спектр РС» совместно со специалистами из «НЕКСТ инжиниринг».

«ТАИФ-НК» (входит в ГК «ТАИФ») является одной из ведущих нефтеперерабатывающих компаний в России. На территории ее заводов производятся бензины, реактивное, дизельное и судовое топливо, сжиженные и углеводородные газы и т.д. – всего порядка 22 позиций. «ТАИФ-НК» принадлежит Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков, который сегодня является одним ключевых объектов экономики Татарстана. Для КГПТО была выбрана технология переработки тяжелых нефтяных остатков на основе процесса Veba Combi Cracking (VCC), которая делает производство практически безотходным, а сам Комплекс – одним из наиболее эффективных в мире.

«ТАИФ-НК» реализует строительство КГПТО с 2012 г., и на определенном этапе у заказчика возникла необходимость обеспечить бесперебойную работу инженерно-технических средств охраны, периметрального ограждения, а также систем видеонаблюдения и контроля. Прежде всего, необходимо было подобрать и разместить в навесном шкафу компактный однофазный ИБП с временем поддержки 30 минут при нагрузке 400 Вт.

Инженеры «НЕКСТ инжиниринг» совместно со специалистами компании «Спектр РС» для решения этой задачи выбрали источники бесперебойного питаний Delta Electronics семейства Amplon серии N, обладающие всеми необходимыми характеристиками. Эти on-line ИБП с двойным преобразованием не только обладают компактными размерами, но и обеспечивают стабильную подачу напряжения синусоидальной формы, надежно защищая ответственные нагрузки. Широкий диапазон входного напряжения позволяет системе работать в сетях с очень нестабильными параметрами, а также – уменьшить количество случаев перехода на питание от аккумуляторных батарей и, тем самым, продлить срок их службы. Усовершенствованный цифровой сигнальный процессор ИБП обладает высоким быстродействием и упрощает схему управления, контролирующую стабильность, а ЖК-дисплей с дружественным интерфейсом значительно облегчает местное управление. В число отличительных особенностей модели, увеличивающих экономию энергии, также входят выходной коэффициент мощности, равный 0,9 и КПД преобразования AC-AC с показателем до 93%.

«В рамках этого проекта важно было подобрать эффективное решение, которое соответствовало бы всем критериям заказчика, включая оптимальное соотношение цены и качества, а также отказоустойчивость и компактность системы, хорошие условия по гарантийному обслуживанию и наличие официального сервисного центра в Татарстане, – отметила Волкова Татьяна, менеджер направления систем гарантированного электропитания «Спектр РС». – Источники бесперебойного питания Delta Electronics были выбраны заказчиком уже на стадии подбора. Особо была отмечена надежность оборудования вендора, ведь Delta – крупнейший производитель on-line ИБП с внушительным опытом реализации проектов для самых разных объектов на территории России и стран СНГ, который уже успешно зарекомендовал себя на рынке систем гарантированного электропитания».

Предложенное решение не только полностью соответствовало всем требованиям заказчика, но и было установлено в кратчайшие сроки – весь процесс внедрения и согласования занял около двух недель.