Cloud4Y предоставил облачную ИТ-инфраструктуру для туроператора Gudauritours

Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y предоставил в аренду виртуальные мощности (IaaS) для ПО Microsoft и программного комплекса «Мастер-Тур» туроператору «Стумари» (Gudauritours). Об этом CNews сообщили в Cloud4Y.

Принимающий туроператор Gudauritours более 10 лет работает на рынке Грузии и организует индивидуальные и групповые туры, экскурсионные, винные и гастрономические путешествия, пляжный отдых на Черноморском побережье и горнолыжный отдых в горах Кавказа.

Программный комплекс «Мастер-Тур», используемый Gudauritours, охватывает все основные аспекты деятельности туристической фирмы — создание прайс-листа и каталогов, реализацию турпродукта, расчёт реальной себестоимости, ведение взаиморасчётов с поставщиками, оперативный и управленческий учёт. Основные выгоды «Мастер-Тур 15» достигаются за счёт использования технологии динамических расчётов.

Программа написана в архитектуре клиент-сервер. Для реализации проекта в облаке Cloud4Y была развернута связка из сервера базы данных и сервера приложений, являющегося сервером поиска и веб-сервером. В качестве ОС устанавливается MS Windows Server, а в роли сервера базы данных используется MS SQL Server.

Применение современных облачных технологий даёт Gudauritours гарантию бесперебойной работы (SLA 99,95%) и возможность оплачивать расходы на ИТ-инфраструктуру по факту потребления. Оборудование корпоративного уровня и платформа виртуализации обеспечивают высокую производительность и надёжность системы.