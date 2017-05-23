Банки с помощью «Адаптера ЕСИА» от «Кворум» смогут предлагать услугу дистанционного открытия счетов

Банки, использующие решение «Адаптер ЕСИА» компании «Кворум», смогут предоставлять услугу дистанционного открытия счетов (вкладов) физическим лицам с применением удаленной идентификации незамедлительно после принятия рассматриваемых изменений законодательства. Об этом CNews сообщили в компании «Кворум».

В конце апреля в Государственную Думу РФ поступил на рассмотрение законопроект № 157752-7 «О внесении изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”». Предлагается дополнить закон положениями, предусматривающими право клиента кредитной организации — физического лица на оказание ему банковских услуг, включая открытие счета (вклада), без его личного присутствия после идентификации указанного лица с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Для банков нововведения означают возможность существенной оптимизации издержек и создание дополнительных удобств для клиентов при соблюдении нормативной базы.

Для апробации изменений стартует пилотный проект с участием ряда кредитных организаций. Подразумевается, что участники пилота должны располагать технологической базой для поддержки процесса идентификации клиента с помощью государственного ИТ-сервиса ЕСИА, рассказали в компании.

Клиенты «Кворум» для процедуры идентификации физических лиц используют решение компании «Адаптер ЕСИА». Эти банки имеют различные масштабы, специализацию, стандарты бизнес-процессов и применяемые технологические платформы.

Уже сейчас «Адаптер ЕСИА» обладает полной функциональностью работы с учетными записями пользователей ЕСИА. Решение эксплуатируется и непрерывно оптимизируется в соответствии с изменениями регламента. Если предлагаемые законодательные инициативы будут приняты, клиенты компании «Кворум» смогут использовать новые возможности дистанционного открытия счетов (вкладов) физическим лицам с использованием удаленной идентификации с момента вступления их в силу.