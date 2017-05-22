В Санкт-Петербурге запускается ИТ-лагерь для будущих инноваторов

Сеть детских кружков по робототехнике и программированию «Роббо Клуб» — дочерний проект компании-разработчика отечественных робототехнических конструкторов «Роббо» — запускает летний лагерь городского типа «Робболагерь». На четырех разных площадках дети пройдут годовую программу «Роббо Клуба» за 15 дней: самостоятельно напишут несколько игр, создадут 3D-модели и напечатают их, научатся программировать роботов и создадут собственных. Старт первой смены — 5 июня, сообщили CNews в компании «Роббо».

Помимо занятий по свободной робототехнике, программированию и 3D-печати, дети сходят на экскурсии в петербургские ИТ-компании и музеи науки и техники, примут участие в квестах. Во время занятий дети будут работать в проектных группах, где смогут попробовать себя в нескольких должностях ИТ-компаний: от разработчика до руководителя проекта. В конце каждой смены дети представят прототипы собственных ИТ-продуктов, которые они создадут под присмотром преподавателей.

«Внеклассные занятия дети посещают с большим энтузиазмом, нежели обязательные уроки. Это напрямую влияет на усвоение знаний и укрепление навыков, — отметил Павел Фролов, продюсер компании «Роббо». — Мы стараемся сделать так, чтобы не просто загрузить ребенка информацией, а привить интерес к научно-техническому творчеству, создавать собственные проекты и делится идеями с остальными. Можно сказать, что “Робболагерь» — это такой ИТ-кластер для детей, которые смогут попробовать свои силы в ИТ-индустрии и сделать первые шаги в профессии».

В «Робболагере» предусмотрены две возрастные группы: 7-10 и 11-14 лет, каждая из которых рассчитана на 10 человек. Занятия будут проводится 5 дней в неделю, оставляя выходные дни за родителями. Ребенок любого возраста может посещать полный день (с 8:45 до 18:30) или неполный день (с 8:45 до 14:00 или с 14:00 до 18:30).